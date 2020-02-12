Назван ТОП-10 самых дорогих мобильных телефонов в мире





Первое место в этом рейтинге досталось Diamond Rose iPhone 4 32GB, построенному на базе давно вышедшего из производства Apple iPhone 4 и оцененному в 8 миллионов долларов. Такая цена устройству досталась прежде всего благодаря его корпусу, который без преувеличения можно назвать произведением ювелирного искусства. Задняя панель корпуса гаджета выполнена из розового золота, а сам он украшен 500 алмазами суммарным весом в 100 карат. Но самая важная его деталь расположена впереди – это огромный розовый бриллиант в 7,4-карата, который играет роль физической кнопки под дисплеем. А обрамление кнопки покрыто платиной и также инкрустировано бриллиантами.Вторую строчку рейтинга занял Supreme Goldstriker iPhone 3G из 22-каратного золота с бриллиантами по бокам и 7,1-каратным алмазом впереди вместо основной кнопки. Логотип Apple на задней панели украшен красными бриллиантами. Благодаря такому оформлению данное устройство оценили в 3,2 миллиона долларов США. Замыкает тройку лидеров еще одно изделие, созданное на базе устройств корпорации Apple - iPhone 3G King’s Button с ценником в 2,4 миллиона долларов. В данном случае роль кнопки играет бриллиант весом 6,5 карат, а на внешней стороне расположилось 138 камней меньшего размера.Разумеется, в рейтинге самых дорогих представлены не только смартфоны от Apple. К примеру, четвертую позицию в нем занимает шедевр швейцарских мастеров GoldVish Le Million, который, к тому же, является самым дорогим в мире кнопочным мобильным телефоном. Его цена составляет 1,3 миллиона долларов. Общий весь золотых и бриллиантовых украшений в этом образце составляет 120 карат. Пятая позиция досталась платиновому Diamond Crypto Smartphone, корпус которого украшен редчайшими синими бриллиантами. Кроме внешней роскоши данное устройство предлагает еще и беспрецедентный уровень безопасности благодаря уникальной системе шифрования данных. Стоимость этого экземпляра также составляет 1,3 миллиона долларов.Далее в списке следуют Gresso Luxor Las Vegas Jackpot (1 миллион долларов), Vertu Signature Cobra (360 тысяч долларов), Sony Ericsson’s Black Diamond (300 тысяч долларов), iPhone Princess Plus (176,4 тысяч долларов), а также Vertu Signature Diamond (88 тысяч долларов).