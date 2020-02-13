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Ученые: После инсульта иммунная система человека атакует здоровые ткани мозга

Ученые из США провели исследование макрофагов, образовавшихся в костном мозге. Выяснилось, что после инсульта они атакуют и здоровую ткань мозга.

Ученые проводили исследование на мышах. Они установили, что макрофаги являются составляющими иммунной системы и расположены во всех тканях. В период воспаления, появляющегося после инсульта, действуют макрофаги из костного мозга. Ученые ввели мышам генетическую информацию в ген Cxcr4. Исследователи продемонстрировали, что у здоровых грызунов в мозге почти не возникают макрофаги, производимые костным мозгом. Однако после инсульта они, переместившись из крови, атакуют мертвую ткань, а также и примыкающую здоровую ткань мозга, однако позже остаются лишь в мертвой ткани. Спустя некоторое время исследователи инактивировали ген Cxcr4, а молекулярный переключатель, помогающий находить клетки из крови, оставили. После этого мигрирующие в мозг макрофаги на длительное время ушли и в здоровую ткань.

Ученые отметили два достижения исследования. Первое преимущество состоит в разработке генетического переключения, позволяющего ученым лучше исследовать иммунные клетки, возникшие из костного мозга. Вторым достижением исследования ученые отмечают установление ими рецептора Cxcr4 как части иммунного ответа, благодаря которому происходит защита поврежденного мозга макрофагами.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:10

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