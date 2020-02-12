Медики перечислили 10 способов, помогающих обмануть голод





Выпивая жидкость, можно отлично притупить ощущение голода. Для этого можно использовать чай, сок, негазированную минеральную воду с лимоном, обезжиренный кефир. Известно, оранжевый, жёлтый или красный цвета возбуждают аппетит, поэтому лучше выбирать посуду холодного синего цвета или его оттенки. Для снижения количества потребляемой пищи за обедом можно использовать тарелки маленького размера. При приготовлении пищи не стоит использовать пряности и специи, вызывающие жажду и возбуждающие аппетит. Учёные из Шотландии доказали, для уменьшения количества съеденного перед приёмом пищи лучше всего погулять на свежем воздухе. Если же не получается это совершить, отлично подойдёт не интенсивная физическая нагрузка в течение 10–15 минут, к примеру, можно выбрать приседания, отжимания либо прыжки.Перед едой нужно визуализировать свои желания: представить себя стройным человеком в красивом наряде, блистающим под восхищенные взгляды друзей и знакомых. В рацион питания необходимо включить молочные продукты, такие как йогурт, творог или запеканка. Они улучшают работу ЖКТ и заряжают энергией на целый день. Не стоит изнурять организм строгими диетами, поскольку потерянный вес всё равно вернётся удвоившись. Лучше использовать щадящее пятиразовое питание небольшими порциями, превратив его в ежедневное меню.