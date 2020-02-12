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Ученые установили более низкий риск развития деменции у мужчин высокого роста

Ученые провели исследование, после которого установили, что у мужчин высокого роста более низкий риск возникновение деменции в пожилом возрасте. Такая взаимосвязь сохранилась и при учете роли интеллекта и образования.

Ученые полагают, что информация о большем риске развития деменции поможет человеку заняться профилактикой ее появления, а также позаботиться об уходе за собой в будущем. Исследователи изучили информацию об 666 333 мужчинах из Дании, которые родились в период с 1939 по 1959 год. 10 599 мужчин из них диагностировано слабоумие в пожилом возрасте. Анализ данных продемонстрировал, что на каждые 6 см роста риск возникновения деменции уменьшился приблизительно на 10%. Такую закономерность ученые заметили у мужчин, рост которых выше среднего. После учета роли умственных способностей и образования взаимосвязь роста человека и риска возникновения деменции только немного уменьшилась. По словам ученых, приспособление к образованию снижает вероятность объяснения когнитивным резервом связи между ростом и слабоумием.

Однако специалисты еще не определились, можно ли связь между ростом и вероятностью возникновения слабоумия обобщить и для женщин.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:00

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