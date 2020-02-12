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В Бразилии палеонтологи нашли останки древних крыс размером с человека

В Бразилии на северо-западе страны в штате Акри палеонтологи нашли останки древних крыс, которые были размером с человека. Вид, бродивший по лесам Амазонки около 10 миллионов лет назад, получил название Neoepiblema acreensis.
В Бразилии палеонтологи нашли останки древних крыс размером с человека

В длину доисторические грызуны были примерно 1,5 метра, а их вес составлял 80 килограммов. Отличительной особенностью огромных крыс были два большие изогнутые клыка и мозг весьма скромного размера - примерно 114 грамм. Один из черепов, которые нашли ученые, был практически цел, а другой состоял из фрагмента макушки. Останки сохранились настолько хорошо, что палеонтологи смогли идентифицировать височные и лобные доли, а также обонятельные луковицы.

Вид Neoepiblema acreensis был намного крупнее, чем самые большие известные современные грызуны капибар (весом около 60 килограммов). Ученые установили, что грызуны были родичами пакаран и шиншилл, которые жили в западно-бразильской Амазонии. Крысы обитали в болотистой местности до того времени, пока там не появился самый большой тропический лес в мире. Единственными врагами огромных грызунов могли быть только крокодилы. Ученые предполагают, что в ходе эволюции крысы стали миниатюрными, но их мозг теперь может справляться с более сложными задачами.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:50

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