В Бразилии палеонтологи нашли останки древних крыс размером с человека





В длину доисторические грызуны были примерно 1,5 метра, а их вес составлял 80 килограммов. Отличительной особенностью огромных крыс были два большие изогнутые клыка и мозг весьма скромного размера - примерно 114 грамм. Один из черепов, которые нашли ученые, был практически цел, а другой состоял из фрагмента макушки. Останки сохранились настолько хорошо, что палеонтологи смогли идентифицировать височные и лобные доли, а также обонятельные луковицы.Вид Neoepiblema acreensis был намного крупнее, чем самые большие известные современные грызуны капибар (весом около 60 килограммов). Ученые установили, что грызуны были родичами пакаран и шиншилл, которые жили в западно-бразильской Амазонии. Крысы обитали в болотистой местности до того времени, пока там не появился самый большой тропический лес в мире. Единственными врагами огромных грызунов могли быть только крокодилы. Ученые предполагают, что в ходе эволюции крысы стали миниатюрными, но их мозг теперь может справляться с более сложными задачами.