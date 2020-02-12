В костях ископаемого динозавра нашли «человеческую» болезнь





В докладе о научной работе экспертов Тель-Авивского университета говорится о выявлении следов доброкачественной опухоли в окаменелых фрагментах хвоста. Новообразование, появившееся на кости гигантского животного, относится к типу первичного легочного гистиоцитоза (ЛГХ). Из имеющихся 11 сегментов кости, пораженными оказалось восемь. Заболевание редкое, однако до сих пор встречается у людей. Особенно подвержены недугу дети возрастом до 10 лет. В ряде случаев недуг протекает болезненно.У этого вида динозавра следы присутствия болезни обнаружены в частях позвоночника. Внимание исследователей привлекли полости необычной формы в позвонке исполина. Ученые отметили их схожесть с полостями, появившимися в результате опухоли. ЛГХ, как один из видов новообразования, до сих пор диагностируется у людей. При этом довольно часто такие опухоли исчезают сами собой, не требуя медицинского вмешательства. После углубленного микро-КТ-сканирования хвостовых позвонков динозавров и проведения микро- и макроанализа догадки специалистов подтвердились.Таким образом ученые зарегистрировали первый в истории случай выявления подобного заболевания у динозавра. Сам недуг, заявляют ученые, существует на планете уже десятки миллионов лет. Далее задачей исследователей будет выяснить, почему некоторые из расстройств здоровья эволюционируют. Это поможет найти причины и возбудители заболеваний, а также методы лечения.