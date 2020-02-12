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Появились первые изображения обновленного Hyundai i30

Актуальная версия южнокорейской модели Hyundai i30 доступна в продаже еще с 2017 года, что можно считать довольно долгим сроком. Недавно в Сети были опубликованы первые изображения обновленной версии автомобиля.
Появились первые изображения обновленного Hyundai i30

Впервые компания Hyundai представила текущую версию машины еще в 2016 году. Спустя всего года новинка уже появилась в продаже. Теперь же производитель готовится выпустить рестайлинговую версию Hyundai i30, о чем свидетельствуют опубликованные недавно изображения. По ним можно понять, что обновленный Hyundai i30, дебют которого должен состояться уже в марте 2020 года в рамках Женевского автосалона, получит ряд заметных внешних изменений.

Если судить по представленным изображениям, рестайлинговый Hyundai i30 обзаведется новыми фарами с V-образными ходовыми огнями, выполненными по светодиодной технологии. Изменится и бампер машины. Кроме того, отмечается, что обновление коснется не только хэтчбека Hyundai i30, но и его соплатформенника - универсала Hyundai i30 Wagon, который отныне так же будет выходить в комплектации N-Line.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:14

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