Apple собирается разработать дешевую гарнитуру AirPods Pro Lite
Функционал AirPods Pro впечатлил многих пользователей, но самым главным препятствием перед покупкой до сих пор остается высокая стоимость. Недавно стало известно, что Apple собирается разработать дешевую версию этой гарнитуры под названием Lite.
По информации иностранных СМИ, Apple сейчас работает с партнерами из Тайваня над несколькими новыми продуктами, включая так называемый AirPod Pro Lite - дешевой версией популярных беспроводных наушников. Другие упомянутые продукты включают в себя модели iPad следующего поколения, Apple Watch и iMac, которые будут обновлены в ближайшие месяцы. В то же время, планшеты и смарт-часы от "яблочной" компании вряд ли появятся на рынке до сентября.
Несмотря на заявления инсайдеров о AirPod Pro Lite, до сих пор не ясно, что именно будет представлять собой эта гарнитура. Подобная противоречивость также связана с тем, что Apple выпустила AirPods Pro лишь в октябре прошлого года. За ним последовал запуск обычных AirPods второго поколения в марте 2019 года. Предоставленная информация также не упоминает о конкретных деталях, таких как наименование продукта и сроки выхода, поэтому вполне возможно, что публику ожидает третье поколение проводных наушников от Apple.
По информации иностранных СМИ, Apple сейчас работает с партнерами из Тайваня над несколькими новыми продуктами, включая так называемый AirPod Pro Lite - дешевой версией популярных беспроводных наушников. Другие упомянутые продукты включают в себя модели iPad следующего поколения, Apple Watch и iMac, которые будут обновлены в ближайшие месяцы. В то же время, планшеты и смарт-часы от "яблочной" компании вряд ли появятся на рынке до сентября.
Несмотря на заявления инсайдеров о AirPod Pro Lite, до сих пор не ясно, что именно будет представлять собой эта гарнитура. Подобная противоречивость также связана с тем, что Apple выпустила AirPods Pro лишь в октябре прошлого года. За ним последовал запуск обычных AirPods второго поколения в марте 2019 года. Предоставленная информация также не упоминает о конкретных деталях, таких как наименование продукта и сроки выхода, поэтому вполне возможно, что публику ожидает третье поколение проводных наушников от Apple.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:05