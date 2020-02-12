Apple собирается разработать дешевую гарнитуру AirPods Pro Lite





По информации иностранных СМИ, Apple сейчас работает с партнерами из Тайваня над несколькими новыми продуктами, включая так называемый AirPod Pro Lite - дешевой версией популярных беспроводных наушников. Другие упомянутые продукты включают в себя модели iPad следующего поколения, Apple Watch и iMac, которые будут обновлены в ближайшие месяцы. В то же время, планшеты и смарт-часы от "яблочной" компании вряд ли появятся на рынке до сентября.Несмотря на заявления инсайдеров о AirPod Pro Lite, до сих пор не ясно, что именно будет представлять собой эта гарнитура. Подобная противоречивость также связана с тем, что Apple выпустила AirPods Pro лишь в октябре прошлого года. За ним последовал запуск обычных AirPods второго поколения в марте 2019 года. Предоставленная информация также не упоминает о конкретных деталях, таких как наименование продукта и сроки выхода, поэтому вполне возможно, что публику ожидает третье поколение проводных наушников от Apple.