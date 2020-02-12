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Шикарный лимузин Николая Баскова продадут на аукционе

Cadillac Николая Баскова продадут на аукционе. Стать обладателем шикарного лимузина «золотого голоса» России можно будет уже через три дня.
Шикарный лимузин Николая Баскова продадут на аукционе

На торгах представят также уникальный автомобиль Юрия Гагарина. На нем первый космонавт планеты в свое время прибыл в Кремль. Кроме такого раритетного лота 15 февраля на аукционе «Литфонда» с молотка уйдет машина Баскова, которую выставил на продажу его генпродюсер Борис Шпигель. За обладание Cadillac Seville Limousine придется заплатить не менее 45 тысяч долларов, такова стартовая стоимость транспортного средства.

Вместе с автомашинами Гагарина и Баскова устроители аукциона также предложат раритетные модели как советского производства, так и зарубежных автокомпаний. Так, среди лотов присутствуют премиальные S1 от Bentley 1958 года выпуска, и 308 GTS от Ferrari, вышедшая в продажу в 1983 году.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:54

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