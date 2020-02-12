Шикарный лимузин Николая Баскова продадут на аукционе





На торгах представят также уникальный автомобиль Юрия Гагарина. На нем первый космонавт планеты в свое время прибыл в Кремль. Кроме такого раритетного лота 15 февраля на аукционе «Литфонда» с молотка уйдет машина Баскова, которую выставил на продажу его генпродюсер Борис Шпигель. За обладание Cadillac Seville Limousine придется заплатить не менее 45 тысяч долларов, такова стартовая стоимость транспортного средства.Вместе с автомашинами Гагарина и Баскова устроители аукциона также предложат раритетные модели как советского производства, так и зарубежных автокомпаний. Так, среди лотов присутствуют премиальные S1 от Bentley 1958 года выпуска, и 308 GTS от Ferrari, вышедшая в продажу в 1983 году.