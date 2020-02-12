Ученые выяснили, как защитить организм от всех вирусов сразу





Разработка и внедрение вакцин, которые будут помогать от различных недугов, занимает очень много времени. Поэтому специалисты начали искать альтернативу, которая сможет помочь моментально. Оказалось, что слабым местом для многих вирусов является белок AGO4, который входит в семейство Argonaute. Он имеет уникальное противовирусное действие, которое возникает в соматических клетках. В процессе проведения лабораторных испытаний на грызунах было выявлено, что клетки с дефицитом белка AGO4 гиперчувствительные ко многим вирусным инфекциям. Поэтому при повышении уровня AGO4 укрепляется иммунная система, что защищает организм от многих болезней.По словам Кейт Джеффри, которая является руководителем данного научного исследования, необходимо не создавать вакцины от конкретного вируса, а понять, как функционирует иммунная система. Ученые намерены продолжить исследование и определить спектр действия белка AGO4 для различных типов вирусов.