В Сети появилось видео с хищным морским ангелом, обитающим в Белом море





Денис Савосин из лаборатории экологии рыб и водных беспозвоночных Института биологии КарНЦ Российской академии наук сообщает, данный моллюск часто встречается в северных морях. Судя по виду, он на самом деле похож на ангела. Морское существо, которое вырастает до 10 см в длину, плавает с помощью "крыльев". Он является пищей для китообразных, однако моллюск и сам хищник. Оказывается, основу его рациона составляет морской черт. Процесс его поедания очень медленный, по этой причине хищник продолжает плавать, зажимая пленника между половинами головы.При маленьком размере ангела плавание происходит будто в шлеме, с чертом на голове, поскольку иначе сдержать его не удастся – после поимки добычи буккальные конусы затягиваются назад. Ангелам нравится очень много есть: за сезон одна моллюск может съесть до 500 чертей. За их жизнью продолжительное время наблюдают работники Беломорской биологической станции Московского государственного университета. Специалисты сообщают, ангелы и черти населяют северные моря в конкретное время, приходящее зачастую на конец весны. Согласно утверждениям исследователей, сначала в воде возникают черти — до 300 особей на кубометр. А позднее можно увидеть и ангелов, принимающихся за охоту.