АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Вакцина против опоясывающего лишая также может снизить риск…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

В Сети появилось видео с хищным морским ангелом, обитающим в Белом море

Морской ангел, поедающий морских чертей, один из самых невероятных морских обитателей на планете. Дмитрий Лешкин в соцсети "ВКонтакте" опубликовал видеоролик, позволяющий во всех подробностях рассмотреть редкого моллюска.

Денис Савосин из лаборатории экологии рыб и водных беспозвоночных Института биологии КарНЦ Российской академии наук сообщает, данный моллюск часто встречается в северных морях. Судя по виду, он на самом деле похож на ангела. Морское существо, которое вырастает до 10 см в длину, плавает с помощью "крыльев". Он является пищей для китообразных, однако моллюск и сам хищник. Оказывается, основу его рациона составляет морской черт. Процесс его поедания очень медленный, по этой причине хищник продолжает плавать, зажимая пленника между половинами головы.

При маленьком размере ангела плавание происходит будто в шлеме, с чертом на голове, поскольку иначе сдержать его не удастся – после поимки добычи буккальные конусы затягиваются назад. Ангелам нравится очень много есть: за сезон одна моллюск может съесть до 500 чертей. За их жизнью продолжительное время наблюдают работники Беломорской биологической станции Московского государственного университета. Специалисты сообщают, ангелы и черти населяют северные моря в конкретное время, приходящее зачастую на конец весны. Согласно утверждениям исследователей, сначала в воде возникают черти — до 300 особей на кубометр. А позднее можно увидеть и ангелов, принимающихся за охоту.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Бурунов появился на премьере фильма "Лед-2" с неизвестной…
Activision Blizzard удалила свои игры из облачного сервиса GeForce…
В Бразилии палеонтологи нашли останки древних крыс размером с…
"Я его в жизни не видела и не слышала": Дана Борисова рассказала о своем тайном…
Пенсионный фонд России подал в суд на Елену…
Врачи: Вакцина против опоясывающего лишая также может снизить риск…
В костях ископаемого динозавра нашли «человеческую»…
Владимир Пресняков-младший поделился архивной фотографией с мамой Еленой…
Использование антибактериального мыла может привести к бесплодию и…
Появились первые изображения обновленного Hyundai…
Евгений Петросян: "На всех, кто создаёт про меня фейки, я натравляю…
Ученые: низкий уровень белка, связанного с половыми гормонами, повышает риск инсульта у…
Apple собирается разработать дешевую гарнитуру AirPods Pro…
Супруга Александра Тютина до брака с ним была трижды…
Шикарный лимузин Николая Баскова продадут на…
В Сети появилось видео с хищным морским ангелом, обитающим в Белом…
Кормящая ребенка Анастасия Решетова раскрыла точный объем своей…
Время зарядки нового Xiaomi Mi 10 составит менее…
Дочь Андрея Аршавина отпраздновала свой день рождения без…
Исследователи объяснили противовоспалительный эффект квашеной капусты для толстого…
Актриса Сандра Буллок призналась в желании постоянно контролировать своих…
Ученые выяснили, как защитить организм от всех вирусов…
Стало известно, как сложились судьбы звезд сериала «Беверли-Хиллз…
Эксперты: В банках остается до 300 миллиардов рублей невостребованных умершими…
«Не спрашивайте, что это значит»: Жена Сергея Семака сделала новую…
Aston Martin Vantage Roadster 2021 получит самую быструю складную…
Влад Топалов скучает по отдыхающему с Региной Тодоренко на Мальдивах сыну…
Лариса Гузеева раскритиковала участницу за плохие зубы в эфире «Давай…
Просмотреть все новости