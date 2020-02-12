Исследователи объяснили противовоспалительный эффект квашеной капусты для толстого кишечника
Английское издание «PLOS Genetics» опубликовало результаты исследования противовоспалительного эффекта квашеной капусты. Как выяснилось, ферментированный продукт действительно способен предупредить СРК, НЯК и даже болезнь Крона, поскольку на слизистой оболочке толстого кишечника есть уникальный рецептор, активизирующий местный иммунитет.
Доктор Клаудия Штаубер, которая является автором данной научной работы, отметила, что секрет воздействия молочной кислоты квашеной капусты заключается в чувствительных ворсинках НСА3 в толстом кишечнике человека. Эти реагирующие микрообразования на стенках слизистой активизируют свою функцию после контакта с лакто-ферментированными компонентами, попадающими в пищеварительный тракт с едой. После того, как молочнокислые бактерии сталкиваются с НСА3, рецепторы подают определенный сигнал иммунной системе, которая в свою очередь отвечает выработкой антимикробных клеток.
Такой уникальный процесс свойственен только людям и некоторым видам обезьян. Клаудиа Штаубер отметила, что НСА3 отсутствует у млекопитающий и других живых организмов. Видоизмененную модификацию данного рецептора изредка можно обнаружить в клетках дермы или тканях легких человека, что только подтверждает феноменальность чувствительных образований.
Гастроэнтерологи и коло-проктологи настоятельно рекомендуют умерено употреблять ферментированную квашеную капусту для предупреждения воспалительных заболеваний кишечника. Если же человек уже страдает от серьезной патологии и находится в стадии обострения, перед любыми изменениями в рационе следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Доктор Клаудия Штаубер, которая является автором данной научной работы, отметила, что секрет воздействия молочной кислоты квашеной капусты заключается в чувствительных ворсинках НСА3 в толстом кишечнике человека. Эти реагирующие микрообразования на стенках слизистой активизируют свою функцию после контакта с лакто-ферментированными компонентами, попадающими в пищеварительный тракт с едой. После того, как молочнокислые бактерии сталкиваются с НСА3, рецепторы подают определенный сигнал иммунной системе, которая в свою очередь отвечает выработкой антимикробных клеток.
Такой уникальный процесс свойственен только людям и некоторым видам обезьян. Клаудиа Штаубер отметила, что НСА3 отсутствует у млекопитающий и других живых организмов. Видоизмененную модификацию данного рецептора изредка можно обнаружить в клетках дермы или тканях легких человека, что только подтверждает феноменальность чувствительных образований.
Гастроэнтерологи и коло-проктологи настоятельно рекомендуют умерено употреблять ферментированную квашеную капусту для предупреждения воспалительных заболеваний кишечника. Если же человек уже страдает от серьезной патологии и находится в стадии обострения, перед любыми изменениями в рационе следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:40