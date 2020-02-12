Исследователи объяснили противовоспалительный эффект квашеной капусты для толстого кишечника





Доктор Клаудия Штаубер, которая является автором данной научной работы, отметила, что секрет воздействия молочной кислоты квашеной капусты заключается в чувствительных ворсинках НСА3 в толстом кишечнике человека. Эти реагирующие микрообразования на стенках слизистой активизируют свою функцию после контакта с лакто-ферментированными компонентами, попадающими в пищеварительный тракт с едой. После того, как молочнокислые бактерии сталкиваются с НСА3, рецепторы подают определенный сигнал иммунной системе, которая в свою очередь отвечает выработкой антимикробных клеток.Такой уникальный процесс свойственен только людям и некоторым видам обезьян. Клаудиа Штаубер отметила, что НСА3 отсутствует у млекопитающий и других живых организмов. Видоизмененную модификацию данного рецептора изредка можно обнаружить в клетках дермы или тканях легких человека, что только подтверждает феноменальность чувствительных образований.Гастроэнтерологи и коло-проктологи настоятельно рекомендуют умерено употреблять ферментированную квашеную капусту для предупреждения воспалительных заболеваний кишечника. Если же человек уже страдает от серьезной патологии и находится в стадии обострения, перед любыми изменениями в рационе следует проконсультироваться с лечащим врачом.