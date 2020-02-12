Эксперты: В банках остается до 300 миллиардов рублей невостребованных умершими клиентами





В соответствии с действующим законодательством, напоминают специалисты, банки не обязаны заниматься поиском наследников этих вкладов. Более того, не станут заниматься этим бесплатно и нотариусы, поэтому если потенциальные наследники хотят найти неизвестные счета своих умерших родственников, им придется оплатить соответствующий нотариальный запрос в каждый конкретный банк, который их заинтересует. Эксперты тем временем отмечают, что примерно 1% от общей массы банковских вкладов россиян остаются невостребованными. Принимая во внимание тот факт, что на счетах граждан лежит в общей сложности порядка 30 триллионов рублей, они и вывели сумму в 300 миллиардов «бесхозных» денег.Впрочем, подчеркивают авторы этого анализа, далеко не все вклады остаются невостребованными по причине смерти их владельцев, однако их доля в общем числе довольно высока – порядка 80-90%.