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Эксперты: В банках остается до 300 миллиардов рублей невостребованных умершими клиентами

На счетах в российских банках скопилось около 300 миллиардов рублей умерших клиентов. Эти средства в буквальном смысле «спят» на депозитных вкладах россиян до востребования. Такую оценку приводят эксперты по итогам проведенного анализа.
Эксперты: В банках остается до 300 миллиардов рублей невостребованных умершими клиентами

В соответствии с действующим законодательством, напоминают специалисты, банки не обязаны заниматься поиском наследников этих вкладов. Более того, не станут заниматься этим бесплатно и нотариусы, поэтому если потенциальные наследники хотят найти неизвестные счета своих умерших родственников, им придется оплатить соответствующий нотариальный запрос в каждый конкретный банк, который их заинтересует. Эксперты тем временем отмечают, что примерно 1% от общей массы банковских вкладов россиян остаются невостребованными. Принимая во внимание тот факт, что на счетах граждан лежит в общей сложности порядка 30 триллионов рублей, они и вывели сумму в 300 миллиардов «бесхозных» денег.

Впрочем, подчеркивают авторы этого анализа, далеко не все вклады остаются невостребованными по причине смерти их владельцев, однако их доля в общем числе довольно высока – порядка 80-90%.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:18

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