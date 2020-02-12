Время зарядки нового Xiaomi Mi 10 составит менее часа





Представители компании Xiomi объявили о том, что их новая модель Mi 10 получит систему тройной быстрой зарядки. Мощность проводного устройства составит 50 Вт, что позволит зарядить смартфон за 45 мин. Беспроводным путем устройство будет восполнять батарею на мощности в 30 Вт. Тем же способом Mi 10 станет заряжать и другие устройства, но на мощности в 10 Вт. Предыдущая версия смартфона заряжалась при мощности в 27 Вт с проводом и при 20 Вт без него.Директор по новинкам компании Ван Тенг Томас опубликовал в социальной сети Weibo данные о емкости аккумулятора. Она составит 4500 мА∙ч. Презентация продукта на китайском рынке намечена на 13 февраля 2020 года, а мир увидит устройство 23 февраля.