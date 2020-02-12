АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Вакцина против опоясывающего лишая также может снизить риск…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Время зарядки нового Xiaomi Mi 10 составит менее часа

Знаменитый инсайдер из Индии Мукул Шарма, публикующий на регулярной основе информацию о новых мобильных устройствах, обнародовал сведения о возможностях зарядки Xiaomi Mi 10. Мощному устройству понадобится менее часа, чтобы восполнить энергию батареи.
Время зарядки нового Xiaomi Mi 10 составит менее часа

Представители компании Xiomi объявили о том, что их новая модель Mi 10 получит систему тройной быстрой зарядки. Мощность проводного устройства составит 50 Вт, что позволит зарядить смартфон за 45 мин. Беспроводным путем устройство будет восполнять батарею на мощности в 30 Вт. Тем же способом Mi 10 станет заряжать и другие устройства, но на мощности в 10 Вт. Предыдущая версия смартфона заряжалась при мощности в 27 Вт с проводом и при 20 Вт без него.

Директор по новинкам компании Ван Тенг Томас опубликовал в социальной сети Weibo данные о емкости аккумулятора. Она составит 4500 мА∙ч. Презентация продукта на китайском рынке намечена на 13 февраля 2020 года, а мир увидит устройство 23 февраля.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 14:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Бурунов появился на премьере фильма "Лед-2" с неизвестной…
Activision Blizzard удалила свои игры из облачного сервиса GeForce…
В Бразилии палеонтологи нашли останки древних крыс размером с…
"Я его в жизни не видела и не слышала": Дана Борисова рассказала о своем тайном…
Пенсионный фонд России подал в суд на Елену…
Врачи: Вакцина против опоясывающего лишая также может снизить риск…
В костях ископаемого динозавра нашли «человеческую»…
Владимир Пресняков-младший поделился архивной фотографией с мамой Еленой…
Использование антибактериального мыла может привести к бесплодию и…
Появились первые изображения обновленного Hyundai…
Евгений Петросян: "На всех, кто создаёт про меня фейки, я натравляю…
Ученые: низкий уровень белка, связанного с половыми гормонами, повышает риск инсульта у…
Apple собирается разработать дешевую гарнитуру AirPods Pro…
Супруга Александра Тютина до брака с ним была трижды…
Шикарный лимузин Николая Баскова продадут на…
В Сети появилось видео с хищным морским ангелом, обитающим в Белом…
Кормящая ребенка Анастасия Решетова раскрыла точный объем своей…
Время зарядки нового Xiaomi Mi 10 составит менее…
Дочь Андрея Аршавина отпраздновала свой день рождения без…
Исследователи объяснили противовоспалительный эффект квашеной капусты для толстого…
Актриса Сандра Буллок призналась в желании постоянно контролировать своих…
Ученые выяснили, как защитить организм от всех вирусов…
Стало известно, как сложились судьбы звезд сериала «Беверли-Хиллз…
Эксперты: В банках остается до 300 миллиардов рублей невостребованных умершими…
«Не спрашивайте, что это значит»: Жена Сергея Семака сделала новую…
Aston Martin Vantage Roadster 2021 получит самую быструю складную…
Влад Топалов скучает по отдыхающему с Региной Тодоренко на Мальдивах сыну…
Лариса Гузеева раскритиковала участницу за плохие зубы в эфире «Давай…
Просмотреть все новости