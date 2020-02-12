Принц Гарри ушел из королевской семьи ради работы со скандальным банком Goldman Sachs Group
Согласно данным британского таблоида The Mirror, принц Гарри решил сложить свои королевские полномочия ради того, чтобы работать со скандальным банком Goldman Sachs Group. По некоторым данным, бизнес может принести герцогу Сассекскому и его супруге Меган Маркл свыше миллиарда фунтов стерлингов (около 82 миллиардов рублей).
Как сообщают журналисты, в ноябре прошлого года принц Гарри начал вести переговоры с банком Goldman Sachs Group по поводу проведения корпоративных сделок. Супруг Меган Маркл хотел стать представителем крупнейшего финансового конгломерата, но из-за принадлежности к королевской семье не мог заниматься деятельностью такого рода. После официального сложения полномочий у него теперь «развязаны руки».
Герцог Сассекский на минувшей неделе выступал на мероприятии, которое было организовано банком JP Morgan. Это крупное финансовое учреждение, как и Goldman Sachs Group, обвинялись в ряде махинаций, связанных с ипотеками. Благодаря кредитованию банкам удавалось ежегодно зарабатывать на обычных гражданах десятки миллионов фунтов. Скандальная слава вокруг финансового конгломерата начала распространяться после того, как стало известно, что именно спекуляции Goldman с облигациями стали «спусковым крючком» для кризиса 2008 года. Поэтому королевская семья боится, что честь династии будет запятнана из-за деятельности принца Гарри.
Как сообщают журналисты, в ноябре прошлого года принц Гарри начал вести переговоры с банком Goldman Sachs Group по поводу проведения корпоративных сделок. Супруг Меган Маркл хотел стать представителем крупнейшего финансового конгломерата, но из-за принадлежности к королевской семье не мог заниматься деятельностью такого рода. После официального сложения полномочий у него теперь «развязаны руки».
Герцог Сассекский на минувшей неделе выступал на мероприятии, которое было организовано банком JP Morgan. Это крупное финансовое учреждение, как и Goldman Sachs Group, обвинялись в ряде махинаций, связанных с ипотеками. Благодаря кредитованию банкам удавалось ежегодно зарабатывать на обычных гражданах десятки миллионов фунтов. Скандальная слава вокруг финансового конгломерата начала распространяться после того, как стало известно, что именно спекуляции Goldman с облигациями стали «спусковым крючком» для кризиса 2008 года. Поэтому королевская семья боится, что честь династии будет запятнана из-за деятельности принца Гарри.