Принц Гарри ушел из королевской семьи ради работы со скандальным банком Goldman Sachs Group

Как сообщают журналисты, в ноябре прошлого года принц Гарри начал вести переговоры с банком Goldman Sachs Group по поводу проведения корпоративных сделок. Супруг Меган Маркл хотел стать представителем крупнейшего финансового конгломерата, но из-за принадлежности к королевской семье не мог заниматься деятельностью такого рода. После официального сложения полномочий у него теперь «развязаны руки».Герцог Сассекский на минувшей неделе выступал на мероприятии, которое было организовано банком JP Morgan. Это крупное финансовое учреждение, как и Goldman Sachs Group, обвинялись в ряде махинаций, связанных с ипотеками. Благодаря кредитованию банкам удавалось ежегодно зарабатывать на обычных гражданах десятки миллионов фунтов. Скандальная слава вокруг финансового конгломерата начала распространяться после того, как стало известно, что именно спекуляции Goldman с облигациями стали «спусковым крючком» для кризиса 2008 года. Поэтому королевская семья боится, что честь династии будет запятнана из-за деятельности принца Гарри.