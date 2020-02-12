Ничего «космического»: Oppo Find X2 показали на новых рендерах
В Сети недавно были опубликованы новые рендерные изображения смартфона Oppo Find X2. Как заявили эксперты, ничего «космического» дизайн нового флагмана от китайского бренда не предлагает, а его внешность выглядит весьма обычной.
Официальная премьера Oppo Find X2 должна состояться уже 22 февраля. И это пока единственные официальные данные о грядущем устройстве. Неофициально же в экспертной среде говорят о том, что смартфон будет работать под управлением однокристальной системы SoC Snapdragon 865, получит дисплей с разрешением WQHD+ и 120-герцовой разверткой, а также быструю зарядку мощностью 65 Ватт. Впрочем, куда больше интереса вызывает возможный дизайн новинки. К примеру, прежде в Сети распространяли изображения, на которых грядущий дебютант выглядел действительно уникально. К примеру, немало приятных отзывов получила компоновка основной камеры, при которой объективы чем-то напоминали настоящие космические тела, которые движутся по орбите вокруг чего-то более крупного. Но на новых рендерах устройство выглядит совершенно иначе.
Внешний вид Oppo Find X2 оказался весьма обыденным. Впрочем, пока это лишь неофициальные данные, поэтому надежда на то, что производитель все-таки удивит поклонников бренда во время презентации, все еще сохраняется.
Официальная премьера Oppo Find X2 должна состояться уже 22 февраля. И это пока единственные официальные данные о грядущем устройстве. Неофициально же в экспертной среде говорят о том, что смартфон будет работать под управлением однокристальной системы SoC Snapdragon 865, получит дисплей с разрешением WQHD+ и 120-герцовой разверткой, а также быструю зарядку мощностью 65 Ватт. Впрочем, куда больше интереса вызывает возможный дизайн новинки. К примеру, прежде в Сети распространяли изображения, на которых грядущий дебютант выглядел действительно уникально. К примеру, немало приятных отзывов получила компоновка основной камеры, при которой объективы чем-то напоминали настоящие космические тела, которые движутся по орбите вокруг чего-то более крупного. Но на новых рендерах устройство выглядит совершенно иначе.
Внешний вид Oppo Find X2 оказался весьма обыденным. Впрочем, пока это лишь неофициальные данные, поэтому надежда на то, что производитель все-таки удивит поклонников бренда во время презентации, все еще сохраняется.
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:10