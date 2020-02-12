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В УАЗе рассказали о новых ценах на автомобили 2020 года

Широко известно, что недавнее повышение ставок утильсбора сказалось на стоимости российских автомобилей. В УАЗе рассказали о новых ценах на собственные модели 2020 года.

Несмотря на то, что Ульяновский автозавод не сильно пострадал от изменений в законодательстве относительно ставок утилизационного сбора, компания решила последовать примеру отечественных производителей и повысить стоимость некоторых моделей. К примеру, многие любители линейки УАЗ будут разочарованы повышением стоимости «Хантера», «Патриота» и «Пикапа» 2020 года на 15 тысяч рублей. На данный момент «Хантер» в комплектации «Классик Fleet» можно приобрести за 752 тысячи рублей, а более эксклюзивный вариант «Экспедиционный» - за 1 млн рублей.

Что касается «Патриота», то его ценник в базовой версии вырос до 835 тыс. рублей, а более усовершенствованный «Оптимум» обойдется покупателю в 1,05 млн рублей. Топовая версия «Статус Автомат» теперь продается в автосалонах за 1,28 млн рублей. В то же время, цены на автомобили в лимитированной серии Antarctic Edition пока остались без перемен. Наконец, УАЗ «Пикап», занявший лидерские позиции по продажам в 2019 году, подорожал до 855 тыс. рублей, а его версия «Максимум» доступна лишь за 1,24 млн рублей

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Авто / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:02

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