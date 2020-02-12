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Aston Martin Vantage Roadster 2021 получит самую быструю складную крышу

К концу 2020 года в продажу поступит новый Aston Martin Vantage Roadster 2021. Производитель уверяет, что он будет обладать самой быстрой крышей среди всех автомобилей.
Aston Martin Vantage Roadster 2021 получит самую быструю складную крышу

Несмотря на то, что на Aston Martin Vantage Roadster 2021 уже доступен предзаказ, модель появится в продаже только в последнем квартале текущего года. Автомобиль, как и купе, будет обладать 8-цилиндровым 4.0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, мощность составит 510 л.с., крутящий момент - 685 Н•м. Разгон до 100 км/ч займет немного больше времени, чем у его закрытого аналога: 3,8 сек. и 3,6 сек. соответственно.

Механизм крыши Z-Fold утяжелил новую модель всего на 60 кг. Со слов производителя, данный кабриолет обладает самой быстрой складной крышей среди всех автомобилей на рынке. Чтобы установить её, нужно всего 6,7 сек., а чтобы убрать - 6,8 секунды. Все это выполняется на скорости до 50 км/ч.

Обновились и модели купе. Теперь в закрытом автомобиле стала доступна 7-ступенчатая «механика», а оба варианта будут иметь решётку радиатора типа «vane» взамен стандартной сетки «hunter». Также представят разные варианты дизайна колёсных дисков. Изменения приурочены к 70-летию Vantage.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 14:02

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