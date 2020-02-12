В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю историю
Многие археологические находки были обнаружены не только на местах раскопок, но и совершенно случайных локациях, которые отличаются своей уникальностью. В Сети перечислили древнейшие артефакты за всю историю, позволяющие оценить быт исчезнувших цивилизаций.
Древнейшей маской в мире можно считать экспонат, выставленный в Музее Библии и Святой земли в Париже, который датируется 7000 г. до н. э. Она была изготовлена неизвестным мастером в эпоху неолита и, вероятно, использовалась в ритуальных целях.
Другим необычным и древним артефактом можно назвать искусственный глаз возрастом в 4,8 тысяч лет, который был найден в 2006 году археологами из Ирана. Известно, что этот протез принадлежал 25-летней женщине и был создан методом смешивания растительных смол с животным жиром.
Для многих людей станет удивительным открытием факт того, что резинка является изобретением отнюдь не 20 века. В 2007 году финский студент из Британского института археологии обнаружил окаменелый кусок "жвачки" из березовой смолы. На нем остался видимый след от зубов, который позволил определить возраст находки в более чем 5000 лет.
Подобная ситуация состоит и с нотной записью, поскольку первой записанной композицией за всю историю можно считать клинописные таблички, которые нашли при раскопках возле сирийского города Угарита. Впоследствии ученые определили, что песня является гимном хурритской народности, которую смогли воспроизвести в 1972 году.
Все же, важность для ученых больше представлял единственный образец ДНК неандертальца, который удалось извлечь из останков особи, жившей около 150 000 лет назад. Сам череп и кости срослись со скальными породами из-за влияния влаги на протяжении десятков тысяч лет.
Вспоминая о древних предметах, нельзя не упомянуть столь значительные для археологии артефакты, как орудия труда. Самые старые разновидности каменных инструментов были похожи на покореженные булыжники, найденные поблизости озера Туркана в Кении. Их создали за 500 тысяч лет до появления человека умелого, который, как считалось ранее, был первым использовавшим орудия гоминидом.
Более курьезным можно назвать и обнаруженную в пустыне Гоби в 2008 год марихуану. Тайник был обнаружен археологами в кожаной корзине возле головы мужчины, который, предположительно, был шаманом неизвестного племени.
Вопреки распространенным заблуждениям, плотские утехи были не чужды народам Древнего мира. Археологи из Германии в 2005 году сообщили об обнаружении старейшего в мире искусственного фаллоимитатора, который был сделан почти 28 тысяч лет назад и спрятан в пещерах неподалеку от города Ульм.
А вот самым первым протезом в мире можно считать деревянный палец на ноге египетской мумии, похороненной 3000 лет тому назад. Британские ученые смогли сделать муляж этой находки и с помощью добровольцев определили, что он действительно помогает передвигаться, а не является косметическим украшением.
Конечно, когда дело касается возраста, то минералы занимают пальму первенства. В этом смысле лидером можно назвать Кристалл Циркона, впервые представленный публике в 2001 году после обнаружения в Австралии. Этот силикат насчитывает около 4,4 млрд лет, что стало неожиданностью не только для общественности, но и геологов.
Наконец, жители Древнего рима отличались не только качественными дорогами и постройками, которые выдержали испытания веков, но и уникальными столовыми приборами. К примеру, прототипом швейцарского ножа можно назвать нож, созданный кузнецом в 200 году нашей эры. Помимо обоюдоострого лезвия, которым открывали устрицы, в наличии также были крючкообразный штопор, вилка, ложка и зубочистка.
Древнейшей маской в мире можно считать экспонат, выставленный в Музее Библии и Святой земли в Париже, который датируется 7000 г. до н. э. Она была изготовлена неизвестным мастером в эпоху неолита и, вероятно, использовалась в ритуальных целях.
Другим необычным и древним артефактом можно назвать искусственный глаз возрастом в 4,8 тысяч лет, который был найден в 2006 году археологами из Ирана. Известно, что этот протез принадлежал 25-летней женщине и был создан методом смешивания растительных смол с животным жиром.
Для многих людей станет удивительным открытием факт того, что резинка является изобретением отнюдь не 20 века. В 2007 году финский студент из Британского института археологии обнаружил окаменелый кусок "жвачки" из березовой смолы. На нем остался видимый след от зубов, который позволил определить возраст находки в более чем 5000 лет.
Подобная ситуация состоит и с нотной записью, поскольку первой записанной композицией за всю историю можно считать клинописные таблички, которые нашли при раскопках возле сирийского города Угарита. Впоследствии ученые определили, что песня является гимном хурритской народности, которую смогли воспроизвести в 1972 году.
Все же, важность для ученых больше представлял единственный образец ДНК неандертальца, который удалось извлечь из останков особи, жившей около 150 000 лет назад. Сам череп и кости срослись со скальными породами из-за влияния влаги на протяжении десятков тысяч лет.
Вспоминая о древних предметах, нельзя не упомянуть столь значительные для археологии артефакты, как орудия труда. Самые старые разновидности каменных инструментов были похожи на покореженные булыжники, найденные поблизости озера Туркана в Кении. Их создали за 500 тысяч лет до появления человека умелого, который, как считалось ранее, был первым использовавшим орудия гоминидом.
Более курьезным можно назвать и обнаруженную в пустыне Гоби в 2008 год марихуану. Тайник был обнаружен археологами в кожаной корзине возле головы мужчины, который, предположительно, был шаманом неизвестного племени.
Вопреки распространенным заблуждениям, плотские утехи были не чужды народам Древнего мира. Археологи из Германии в 2005 году сообщили об обнаружении старейшего в мире искусственного фаллоимитатора, который был сделан почти 28 тысяч лет назад и спрятан в пещерах неподалеку от города Ульм.
А вот самым первым протезом в мире можно считать деревянный палец на ноге египетской мумии, похороненной 3000 лет тому назад. Британские ученые смогли сделать муляж этой находки и с помощью добровольцев определили, что он действительно помогает передвигаться, а не является косметическим украшением.
Конечно, когда дело касается возраста, то минералы занимают пальму первенства. В этом смысле лидером можно назвать Кристалл Циркона, впервые представленный публике в 2001 году после обнаружения в Австралии. Этот силикат насчитывает около 4,4 млрд лет, что стало неожиданностью не только для общественности, но и геологов.
Наконец, жители Древнего рима отличались не только качественными дорогами и постройками, которые выдержали испытания веков, но и уникальными столовыми приборами. К примеру, прототипом швейцарского ножа можно назвать нож, созданный кузнецом в 200 году нашей эры. Помимо обоюдоострого лезвия, которым открывали устрицы, в наличии также были крючкообразный штопор, вилка, ложка и зубочистка.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00