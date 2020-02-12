Самарские археологи и программисты разработают виртуальную 3D-модель раскопок





Летом прошлого года в Самарской области были проведены раскопки, которые будут взяты за основу виртуальной 3D-модели. Денис Жердев, программист самарского вуза научно-образовательного центра компьютерных исследований, рассказал, что проект будет создан на основе серии фото реального объекта, сделанных под различными углами для формирования полноценной модели. Ученики смогут перемещаться в виртуальном пространстве и подробно рассматривать раскопанные слои, а также самостоятельно менять масштаб изображения.Сергей Зубов рассказал, что в других странах 3D-модели археологических памятников или раскопок уже давно приобрели популярность, но в РФ работы в этом направлении только начинаются. Данный проект поможет сохранять для истории многие археологические памятники. Также исследователи уверены, что на основе подобных разработок можно будет создать универсальный симулятор для обучения студентов-археологов правильному проведению раскопок.