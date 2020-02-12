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В Астрахани пожар привёл к смерти пожилой женщины и её внучки

Следователями города Астрахани проводится проверка по факту пожара в частном доме, повлекшего смерть пожилой женщины и её внучки. Происшествие случилось утром 12 февраля.

Соседи заметили дым над домом и обратились за помощью в пожарную службу. Спасатели прибыли к месту инцидента в 08.27. На тот момент помещение и пристройка уже были в огне. Согласно информации ГУ МЧС по Астраханской области, пожар тушили использовав 5 единиц техники и мобилизуя 17 человек личного состава. Спустя 30 минут огонь был затушен, однако спасти людей, находящихся в здании, не получилось. Пожилая женщина умерла в одной из комнат. А вот её внучку спасатели вытащили, когда она была ещё жива.

На «скорой» помощи её доставили в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, девочку также не удалось спасти. Следователями Ленинского района Астрахани организована доследственная проверка. В следственном управлении уточнили, что на данный момент идёт установка всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Руководитель СУ СК России по Астраханской области генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков взял под личный контроль ход проверки.

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Происшествия
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:16

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