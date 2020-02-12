Способный соединять сосуды диаметром 0,3-0,8 миллиметра робот-хирург прошел тестирование на людях





Новая система была опробована на женщинах, страдающих раком молочной железы. 20 участниц тестирования согласились на проведение операции роботом-хирургом. У всех пациенток была диагностирована лимфедема, от которой можно избавиться лишь с помощью лимфо-венозного анастомоза, при проведении которого хирурги восстанавливают отток лимфы и артериальное кровообращение. Однако в случае осуществления такой операции ее эффективность зависит от многих факторов, в том числе от деликатности, точности и навыков доктора.Ученые утверждают, что роботизированная реконструктивная супермикрохирургия MUSA имеет преимущества над проведением операций человеком-хирургом. Действия робота быстрые и четкие, он оснащен хирургическими микроскопами и не ощущает неловкости. Ученые оценивали эффективность осуществленных роботом операций в течение одного и трех месяцев. Эксперты отметили высшее качество соединений воссозданных сосудов.