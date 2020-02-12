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Способный соединять сосуды диаметром 0,3-0,8 миллиметра робот-хирург прошел тестирование на людях

Ученые из Медицинского центра Университета Маастрихта и Технологического университета Эйндховена в Нидерландах провели успешные испытания на людях уникальной роботизированной системы для микрохирургии MUSA. Робот-хирург может соединять сосуды размером 0,3-0,8 миллиметра в диаметре.
Способный соединять сосуды диаметром 0,3-0,8 миллиметра робот-хирург прошел тестирование на людях

Новая система была опробована на женщинах, страдающих раком молочной железы. 20 участниц тестирования согласились на проведение операции роботом-хирургом. У всех пациенток была диагностирована лимфедема, от которой можно избавиться лишь с помощью лимфо-венозного анастомоза, при проведении которого хирурги восстанавливают отток лимфы и артериальное кровообращение. Однако в случае осуществления такой операции ее эффективность зависит от многих факторов, в том числе от деликатности, точности и навыков доктора.

Ученые утверждают, что роботизированная реконструктивная супермикрохирургия MUSA имеет преимущества над проведением операций человеком-хирургом. Действия робота быстрые и четкие, он оснащен хирургическими микроскопами и не ощущает неловкости. Ученые оценивали эффективность осуществленных роботом операций в течение одного и трех месяцев. Эксперты отметили высшее качество соединений воссозданных сосудов.

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Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:23

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