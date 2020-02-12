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Цены на Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска линейки S20

11 февраля состоялась презентация Galaxy Unpacked 2020 компании Samsung, на которой был представлен новый модельный ряд смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Сотрудники Яндекс.Маркета выяснили, что по мере поступления в продажу новых моделей стоимость предыдущих аппаратов снижается.
Цены на Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска линейки S20

Эксперты проанализировали данные о переходе пользователей в интернет-магазины и выяснили, что самой популярной моделью компании является Samsung Galaxy A50 64 ГБ, за ним идет Samsung Galaxy S10e 6/128 ГБ, а тройку лидеров замыкает Samsung Galaxy S8. Далее расположились Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy S10 8/128 ГБ. Максимальный спрос на смартфоны Samsung был выявлен в первой половине июня, когда их стоимость составляла в среднем около 24 тыс. руб., а самые высокие цены наблюдались в начале марта, когда в России линейка только начинала продаваться. Средняя цена на Яндекс.Маркете на Samsung Galaxy S10e составляла 52 тыс. руб. На данный момент его стоимость снизилась на 17 тыс. руб.

Samsung Galaxy S10, отличающийся от предыдущего варианта улучшенным экраном, тремя задними камерами и увеличенным объёмом оперативной памяти, на старте продаж стоил 62 тыс. руб. На начало февраля его стоимость опустилась до минимальной отметки в 44,6 тыс. руб. Samsung Galaxy S10+ среди всех устройств обладает максимальной комплектацией: три задние и две фронтальные камеры, подэкранный датчик отпечатков и максимальная ёмкость аккумулятора. Цена на момент появления в продаже составляла 71 тыс. руб, а за несколько дней до последней презентации компании Samsung - рухнула до 50 тыс. руб.

Samsung Galaxy S10+ Ceramic является лимитированным устройством, обладает памятью в 1 ТБ и керамическим корпусом. Данный смартфон - самый дорогостоящий из всех представленных выше. Сразу после появления в России стоимость гаджет достигала 125 тыс. руб, но в январе этого года составляла уже 75 тыс. руб.

Ранее сообщалось о том, что наряду с презентацией новых флагманов вышеуказанной линейки южнокорейский бренд представил, как и ожидали эксперты, очередное поколение фирменных беспроводных наушников, получивших название Galaxy Buds+.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 12:32

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