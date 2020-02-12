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Принц Гарри и Меган Маркл обосновались в канадском поместье

Принц Гарри и Меган Маркл решили сконцентрировать внимание на семейной жизни после сложения королевских полномочий. Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские обосновались в канадском поместье.

Источники, приближенные к королевской семье, поделились недавними переменами в жизни принца Гарри и Меган Маркл. По словам журналистов, знаменитая пара сейчас проживает вдали от Великобритании и наслаждается отдыхом от внимания прессы. Известно, что герцог и герцогиня Сассекские переселились в роскошный особняк стоимостью 14 миллионов фунтов стерлингов в канадском Ванкувере. Площадь поместья составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что возле участка также находится коттедж для гостей. А вот в главном здании находится 8 спален, комнаты для детей, двухуровневая гостиная и иные помещения. Инсайдеры говорят, что после переезда Меган Маркл смогла обрести душевное равновесие и посвятить все свое время семье. Дворянка много гуляет с любящим мужем и сыном и даже самостоятельно готовит еду. Днями ранее сообщалось, что она планирует заняться благотворительностью и совмещать её с рекламой собственного парфюмерного бренда.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:26

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