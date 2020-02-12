Принц Гарри и Меган Маркл обосновались в канадском поместье





Источники, приближенные к королевской семье, поделились недавними переменами в жизни принца Гарри и Меган Маркл. По словам журналистов, знаменитая пара сейчас проживает вдали от Великобритании и наслаждается отдыхом от внимания прессы. Известно, что герцог и герцогиня Сассекские переселились в роскошный особняк стоимостью 14 миллионов фунтов стерлингов в канадском Ванкувере. Площадь поместья составляет около 3 тысяч квадратных метров.Стоит отметить, что возле участка также находится коттедж для гостей. А вот в главном здании находится 8 спален, комнаты для детей, двухуровневая гостиная и иные помещения. Инсайдеры говорят, что после переезда Меган Маркл смогла обрести душевное равновесие и посвятить все свое время семье. Дворянка много гуляет с любящим мужем и сыном и даже самостоятельно готовит еду. Днями ранее сообщалось, что она планирует заняться благотворительностью и совмещать её с рекламой собственного парфюмерного бренда.