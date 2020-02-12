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Kia привезет в Россию VIP-версию нового внедорожника Mohave

Еще в конце 2019 года южнокорейская компания Kia получила в России свое первое техническое ОТТС на 7-местный внедорожник Kia Mohave. Теперь же появилась новая версия документа, которая относится к шестиместной версии этого внедорожника, которая будет представлена в люксовом исполнении.
Kia привезет в Россию VIP-версию нового внедорожника Mohave

На российском рынке, как выясняется, Kia Mohave будет представлен в двух разных конфигурациях: на 7 или 6 посадочных мест. Внешние отличия у этих автомобилей отсутствуют, незначительна и разница в технических спецификациях – последняя касается лишь снаряженной массы и допустимой нагрузки на оси. Стоит также напомнить, что новое поколение Kia Mohave оснащается турбированным дизельным V6 мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой АКПП. Система полного привода установлена во внедорожник по умолчанию.

В сентябре 2019 года на рынке родной Южной Кореи уже стартовали продажи новинки. В скором времени ожидается его появление в России. К примеру, совсем недавно сообщалось, что новинку заметили в Москве, права, ее кузов был покрыт камуфляжной пленкой, что удивило даже некоторых опытных автоэкспертов.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:08

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