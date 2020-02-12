Microsoft выпустила эмулятор для тестирования ОС Windows 10X





Прежде корпорация не раскрывала подробностей о новой операционной системе, не назывались даже сроки ее возможного релиза. Но благодаря выпуску эмулятор многое прояснилось. К примеру, оказалось, что Windows 10 была заметно упрощена, поскольку платформа 10Х предназначена исключительно для компьютеров с двумя дисплеями и крупными складными экранами. Все управление в данном случае завязано на сенсорном дисплее, участие привычной для многих пользователей мышки здесь не подразумевается. Кроме того, в новой ОС нет и стандартного меню «Пуск», избавился разработчик и от фирменной плитки, а список приложений стилизован под расположение в обычных смартфонах.По некоторым данным, официальный релиз Windows 10X должен состояться уже в конце текущего года, как раз под выход ноутбуков Microsoft Surface Neo.