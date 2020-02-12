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Microsoft выпустила эмулятор для тестирования ОС Windows 10X

Американская компания Microsoft выпустила первый программный эмулятор для тестирования возможностей новой операционной системы, получившей название Windows 10X. Впервые данную платформу представили широкой общественности еще в ноябре 2019 года на ноутбуках Microsoft Surface Neo.

Прежде корпорация не раскрывала подробностей о новой операционной системе, не назывались даже сроки ее возможного релиза. Но благодаря выпуску эмулятор многое прояснилось. К примеру, оказалось, что Windows 10 была заметно упрощена, поскольку платформа 10Х предназначена исключительно для компьютеров с двумя дисплеями и крупными складными экранами. Все управление в данном случае завязано на сенсорном дисплее, участие привычной для многих пользователей мышки здесь не подразумевается. Кроме того, в новой ОС нет и стандартного меню «Пуск», избавился разработчик и от фирменной плитки, а список приложений стилизован под расположение в обычных смартфонах.

По некоторым данным, официальный релиз Windows 10X должен состояться уже в конце текущего года, как раз под выход ноутбуков Microsoft Surface Neo.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:00

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