Автоэксперты рассказали, как определить состояние моторного масла "по одной капле"
Замена моторного масла всегда является острым нюансом для водителей, которые не всегда могут определить её необходимость. Автоэксперты рассказали, как определить состояние технической жидкости "по одной капле".
Специалисты рекомендуют автолюбителям проверять состояние машинного масла как можно чаще. Этот вопрос особенно остро стоит для владельцев автомобилей, которые были приобретены на вторичном рынке. Причина кроется в том, что неизвестно, каким образом ухаживали за транспортным средством до его перепродажи. Тем не менее, есть один простой способ проверки, который не занимает много времени. Для этого необходимо вытянуть щуп и оставить несколько капель на чистой бумаге.
Необходимо постараться, чтобы след оставался небольшой, ведь в ином случае - он будет высыхать чрезвычайно долго. Как только пятно потеряло влагу, его необходимо тщательно изучить. Как правило, если след проявляется более светлым и однородным - то это свидетельствует о превосходном состоянии масла. Если же оно имеет темные участки или вкрапления, то это повод для беспокойства. В любом случае смазку нужно менять каждые 10-20 тысяч км пробега, в зависимости от конкретной модели.
Специалисты рекомендуют автолюбителям проверять состояние машинного масла как можно чаще. Этот вопрос особенно остро стоит для владельцев автомобилей, которые были приобретены на вторичном рынке. Причина кроется в том, что неизвестно, каким образом ухаживали за транспортным средством до его перепродажи. Тем не менее, есть один простой способ проверки, который не занимает много времени. Для этого необходимо вытянуть щуп и оставить несколько капель на чистой бумаге.
Необходимо постараться, чтобы след оставался небольшой, ведь в ином случае - он будет высыхать чрезвычайно долго. Как только пятно потеряло влагу, его необходимо тщательно изучить. Как правило, если след проявляется более светлым и однородным - то это свидетельствует о превосходном состоянии масла. Если же оно имеет темные участки или вкрапления, то это повод для беспокойства. В любом случае смазку нужно менять каждые 10-20 тысяч км пробега, в зависимости от конкретной модели.