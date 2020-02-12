Ученые: Человечество пока не готово к климатической катастрофе





Специалисты заявляют, что человечество больше фокусируется на последствиях определенных бедствий таких как пожар или наводнение. В процессе нового исследования изучали актуальные работы коллег по поведенческой адаптации людей к изменениям климата. Они рассмотрели индивидуальные стратегии выживания перед бедствиями. Эксперты считают, что сегодня внимание людей сосредотачивается на ошибочных вещах, а также на ликвидации неправильных проблем.Исследователи отмечают, что нужно внедрять новые методы, такие как сооружения эко-деревень, или совершать ограничения орошаемых сельскохозяйственных культур. Также ученые полагают, что политикам необходимо поддерживать разные некоммерческие организации. Переход к такой стратегии поможет подготовить людей к климатическим переменам.