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Ученые: Человечество пока не готово к климатической катастрофе

Ученые считают, что человечество не готово к действиям, которые защитят людей от климатической катастрофы. Люди пока не расположены к объединению, чтобы проводить операции, защищающие от действий природы.

Специалисты заявляют, что человечество больше фокусируется на последствиях определенных бедствий таких как пожар или наводнение. В процессе нового исследования изучали актуальные работы коллег по поведенческой адаптации людей к изменениям климата. Они рассмотрели индивидуальные стратегии выживания перед бедствиями. Эксперты считают, что сегодня внимание людей сосредотачивается на ошибочных вещах, а также на ликвидации неправильных проблем.

Исследователи отмечают, что нужно внедрять новые методы, такие как сооружения эко-деревень, или совершать ограничения орошаемых сельскохозяйственных культур. Также ученые полагают, что политикам необходимо поддерживать разные некоммерческие организации. Переход к такой стратегии поможет подготовить людей к климатическим переменам.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 11:44

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