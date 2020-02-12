Yamaha начинает тестировать новый 272-сильный электромотор





Основным направлением деятельности Yamaha является создание мотоциклов и музыкальных инструментов. Однако у компании уже был опыт создания ДВС. Ее конструкторы сотрудничали с Toyota и Volvo, а также готовили проект моторов V6 и V8 для Ford Taurus SHO. Сейчас компания готова представить новый электромотор.Основные характеристики нового агрегата уже стали известны. Он будет состоять из синхронного индукторного двигателя с постоянными магнитами и охлаждением жидкости или масла. Японское изобретение сможет развивать 48-272 л.с., все зависит от модификации. Тестирование проходит на автомобилях Alfa Romeo, но компания готова рассмотреть предложения и других производителей.Сотрудники Yamaha утверждают, что данный электромотор отличается легкостью и компактностью, учитывая уровень его мощности. Этого смогли достигнуть с помощью высокоэффективных проводников и передовых технологий литья сплавов. Произведенные электромоторы скоро могут быть установлены на их собственные продукты: 48-сильные - на скутеры, а 272-сильные - на мотоциклы.