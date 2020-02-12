АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Уникальный иммунитет летучих мышей делает их идеальными переносчиками смертельных…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Yamaha начинает тестировать новый 272-сильный электромотор

Компания Yamaha объявила о начале испытаний электромотора мощностью в 272 л.с. Для тестов был выбран автомобиль Alfa Romeo.
Yamaha начинает тестировать новый 272-сильный электромотор

Основным направлением деятельности Yamaha является создание мотоциклов и музыкальных инструментов. Однако у компании уже был опыт создания ДВС. Ее конструкторы сотрудничали с Toyota и Volvo, а также готовили проект моторов V6 и V8 для Ford Taurus SHO. Сейчас компания готова представить новый электромотор.

Основные характеристики нового агрегата уже стали известны. Он будет состоять из синхронного индукторного двигателя с постоянными магнитами и охлаждением жидкости или масла. Японское изобретение сможет развивать 48-272 л.с., все зависит от модификации. Тестирование проходит на автомобилях Alfa Romeo, но компания готова рассмотреть предложения и других производителей.

Сотрудники Yamaha утверждают, что данный электромотор отличается легкостью и компактностью, учитывая уровень его мощности. Этого смогли достигнуть с помощью высокоэффективных проводников и передовых технологий литья сплавов. Произведенные электромоторы скоро могут быть установлены на их собственные продукты: 48-сильные - на скутеры, а 272-сильные - на мотоциклы.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Шепелев впервые появился на публике в компании своей возлюбленной Екатерины…
Анна Семенович: "Самоирония — это очень нужное качество, которым могут обладать только умные…
В Москве планируют открыть второй шоурум российской марки…
В честь 51-летия Дженнифер Энистон снялась в откровенном образе для журнала…
Самарские археологи и программисты разработают виртуальную 3D-модель…
Стало известно, как сложилась судьба сына Виктора…
Цены на Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска линейки…
Принц Гарри и Меган Маркл обосновались в канадском…
Способный соединять сосуды диаметром 0,3-0,8 миллиметра робот-хирург прошел тестирование на…
В Астрахани пожар привёл к смерти пожилой женщины и её…
Гоар Аветисян продемонстрировала первое фото…
Kia привезет в Россию VIP-версию нового внедорожника…
Мария Гончар призналась в своих чувствах к хоккеисту Ивану…
Microsoft выпустила эмулятор для тестирования ОС Windows…
Мария Аронова предложила своему гражданскому мужу официально зарегистрировать брак спустя 20 лет совместной…
Автоэксперты рассказали, как определить состояние моторного масла "по одной…
Ученые: Человечество пока не готово к климатической…
"Вопросы у журналистов одни и те же — от кого родила": Алика Смехова старается избегать…
Yamaha начинает тестировать новый 272-сильный…
Алена Кравец пообещала носить передачки звезде «Дом-2» Алене Водонаевой в…
Мария Аронова с легкостью села на шпагат в фильме…
В Гонконге создали тест, определяющий до 40 респираторных заболеваний за…
Николай Цискаридзе рассказал о поступлении в магистратуру в Московскую государственную юридическую…
Анна Хилькевич: "В обычной жизни я выгляжу…
Одиночество может негативно сказываться на здоровье…
Пассажирский лайнер Aer Lingus в небе над Великобританией поразило…
«Это от моих рук»: Диана Арбенина показала Ивану Урганту свою первую истрепанную…
В России разрабатывают оружие против гиперзвуковых…
Просмотреть все новости