Алена Кравец пообещала носить передачки звезде «Дом-2» Алене Водонаевой в колонию





По словам Алены Кравец, необходимо наказать Алену Водонаеву за ее слова о быдле, которое собирается рожать. Известно, что Водонаеву обвиняют по статье о возбуждении ненависти либо вражды, что приравнивается к унижению человеческого достоинства. Ей может грозить до шести лет тюремного заключения.Много разговоров вызвал тот факт, что Алена Водонаева назвала людей, которые собираются рожать детей, быдлом, которое будет это делать ради бутылки алкоголя. После она сказала, что эти люди и вовсе маргиналы. Алена Кравец утверждает, что ее нужно наказать за такое поведение.Напомним, ранее Алена Водонаева в личном блоге публиковала пост, который был посвящен увеличению материнского капитала. Многие говорят и том, что Алена Водонаева не случайно так себя ведет, она собирается податься в политику. С этой целью звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева и создала такой само пиар вокруг своей персоны.