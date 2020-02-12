Врачи доказали вред употребления кофе на голодный желудок





Первое, что отметили врачи – влияние напитка на органы ЖКТ. Кофеин раздражает слизистую оболочку пищевода и желудка, способствуя повышению кислотности. Если человек приобрел привычку ежедневно пить кофе на голодный желудок, он в разы повышает риск возникновения рефлюкса гастроэзофагита, гастродоуденита, гастрита и даже язвы желудка. Кроме того, он может испытывать тяжесть в верхней части брюшной полости, изжогу, тошноту и рвотные позывы.Следующее не менее опасное свойство кофе, по мнению специалистов, повышение уровня кортизола. Кофеин не только бодрит и активизирует мозговую деятельность, а и усиливает выработку гормона стресса. В результате такого процесса человек будет ощущать резкие перепады психо-эмоционального состояния от нервозности и приступов агрессии до апатии и депрессии. Нарушения, связанные с гормональным фоном, будут сказываться на работе щитовидной железы и надпочечников. Такой сбой рано или поздно приведет к дефициту или избытку веса и увеличит вероятность развития хронических патологий.Чтобы избежать последствий пагубного влияния кофе, врачи рекомендуют не превышать суточную норму, которая составляет не более трех порций до 100 мл, а также исключить употребление напитка натощак.