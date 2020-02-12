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В Гонконге создали тест, определяющий до 40 респираторных заболеваний за час

Специалисты из Гонконга создали новую систему, способную диагностировать до четырех десятков видов вирусов, связанных с развитием респираторных заболеваний, всего за час. Определяется с помощью этого теста и новый вид коронавируса, сообщает местная пресса.
В Гонконге создали тест, определяющий до 40 респираторных заболеваний за час

Сообщается, что новая система поможет медикам существенно сократить время, которое тратится на постановку диагноза пациентам со схожими симптомами. К примеру, нашумевший коронавирус, а также некоторые типы иных респираторных недугов, могут проявлять себя почти одинаково. «Существующие на сегодняшний день тесты способны определять не более трех типов вирусов или заболеваний за раз. Но если существует необходимость провести проверку на несколько десятков патогенов, приходится задействовать огромное количество персонала или тратить немало времени на поэтапную проверку», - утверждают авторы нового изобретения.

Для проведения нового теста исследуемый биоматериал помещается в специальный картридж, затем соответствующее оборудование проводит его автоматический анализ. Результат теста может быть готов всего через час. По словам ученых, стоимость подобного прибора довольно низкая, в то время как современные тесты обходятся в несколько раз дороже.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:22

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