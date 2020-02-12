Пассажирский лайнер Aer Lingus в небе над Великобританией поразило молнией





В Сети широко распространились кадры с моментом, когда пролетавший над Великобританией авиалайнер поразило молнией. Сам разряд сопровождался мощной вспышкой и произошел во время пролета над жилым районом. По сообщениям британских изданий, инцидент произошел при участии пассажирского самолета Aer Lingus, который совершал рейс из Бирмингема в Дублин. Подобные критические условия были спровоцированы ураганом «Сиара». Известно, что экипаж самолета не пострадал и благополучно сошел в аэропорту.Стоит отметить, что вышеназванный циклон был определен метеорологами как "самый разрушительный за последние 7 лет на британском полуострове". Природная катастрофа привела к многочисленным повреждениям и подтоплениям сооружений, отмене поездов и авиарейсов. На текущий момент число летальных случаев выросло до трех человек. Восстановление инфраструктуры отнимет у местных бюджетов многомиллионные средства, сообщают эксперты.