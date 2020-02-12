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Одиночество может негативно сказываться на здоровье человека

Ряд исследований показал, что чувство одиночества негативно влияет на здоровье человека. Страх быть брошенным имеет то же происхождение, что и физическая боль.
Одиночество может негативно сказываться на здоровье человека

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доказали: во времена, когда человек чувствует себя одиноким, активизируются те области мозга, которые проявляют активность при физической боли. Это связано с тем, что организм воспринимает одиночество как угрозу, потому в такие моменты пробуждаются сигналы, которые появились бы, если бы человеку угрожала реальная опасность.

Но есть и другие проблемы, с которым может сталкиваться одинокий человек. В амстердамском исследовании от 2012 года с участием 2200 пожилых людей было зафиксировано повышение риска развития деменции на 64%.

Другое исследование показало, что у испытывающих чувство одиночества граждан вероятность преждевременной смерти увеличивается на 45%. При этом такие люди не всегда могут проживать одни.

Также одиночество тесно коррелирует с риском развития онкологии и возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 11:04

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