Одиночество может негативно сказываться на здоровье человека





Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доказали: во времена, когда человек чувствует себя одиноким, активизируются те области мозга, которые проявляют активность при физической боли. Это связано с тем, что организм воспринимает одиночество как угрозу, потому в такие моменты пробуждаются сигналы, которые появились бы, если бы человеку угрожала реальная опасность.Но есть и другие проблемы, с которым может сталкиваться одинокий человек. В амстердамском исследовании от 2012 года с участием 2200 пожилых людей было зафиксировано повышение риска развития деменции на 64%.Другое исследование показало, что у испытывающих чувство одиночества граждан вероятность преждевременной смерти увеличивается на 45%. При этом такие люди не всегда могут проживать одни.Также одиночество тесно коррелирует с риском развития онкологии и возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.