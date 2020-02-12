Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова показала последствия анестезии с невнятной речью и искривленными губами





Популярная певица Ольга Бузова пришла на съемки шоу к своему коллеге по телестройке Владу Кадони. Позже в Instagram в stories она принесла свои извинения за невнятную речь. Теледива призналась, что ее зуб прошел так называемую «заморозку» и пока не успел отойти от процедуры.Девушка жаловалась, что из-за искривленного рта не может войти в кадр и полноценно работать. Она даже спрашивала у своего коллеги Влада Кадони, а видно ли, что у нее со ртом. Но Кадони утверждал, что ничего не заметно. В итоге Бузовая заявила, что он просто ничего не видит. Ведущий «Дом-2» Влад Кадони в свою очередь отметил, что он в очках и все прекрасно видит.Помимо этого, он дал ей совет спросить у своих поклонников в Сети, а заметно ли, что произошло с ее ртом. Влад Кадони сказал, что более чем уверен, ее фолловеры не станут молчать и скажут ей всю правду.