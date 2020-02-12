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В «Роскачестве» назвали преимущества растительного молока перед продуктом животного происхождения

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» опубликовала на своем официальном сайте полезную информацию о растительном и животном молоке. По мнению специалистов, растительный напиток имеет ряд преимуществ, среди которых – высокое содержание витамина В.
В «Роскачестве» назвали преимущества растительного молока перед продуктом животного происхождения

Как известно, обычное молоко насыщено белком и быстроусвояемым кальцием, который особенно полезен для растущего организма и укрепления костной ткани в пожилом возрасте. Несмотря на свою неоспоримую пользу, данный продукт животного происхождения содержит лактозу, которая все чаще вызывает реакцию непереносимости у людей.

Специалисты убеждены, что растительное молоко может стать оптимальной заменой обычного, если внимательно отнестись к его выбору и составу. Недобросовестные производители могут добавлять в альтернативный продукт большое количество сахара, консервантов и стабилизаторов, поэтому эксперты рекомендуют читать этикетку покупного молока или же готовить напиток самостоятельно.

Среди преимуществ аналога «Роскачество» перечислило легкое усвоение аминокислот и витаминов, насыщеннее организма полезными жирами, высокое содержание витаминов группы В, Н, Е, железа, цинка и магния. Благодаря своим многочисленным свойствам растительное молоко способствует нормализации сна, снижению тревожности и даже укреплению ногтей и волос. Однако эксперты предостерегают любителей вегетарианского продукта от чрезмерного его употребления, поскольку ореховые концентраты обладают высоким процентным соотношением жирности, а злаковые - противопоказаны людям с целиакией.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:39

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