В «Роскачестве» назвали преимущества растительного молока перед продуктом животного происхождения





Как известно, обычное молоко насыщено белком и быстроусвояемым кальцием, который особенно полезен для растущего организма и укрепления костной ткани в пожилом возрасте. Несмотря на свою неоспоримую пользу, данный продукт животного происхождения содержит лактозу, которая все чаще вызывает реакцию непереносимости у людей.Специалисты убеждены, что растительное молоко может стать оптимальной заменой обычного, если внимательно отнестись к его выбору и составу. Недобросовестные производители могут добавлять в альтернативный продукт большое количество сахара, консервантов и стабилизаторов, поэтому эксперты рекомендуют читать этикетку покупного молока или же готовить напиток самостоятельно.Среди преимуществ аналога «Роскачество» перечислило легкое усвоение аминокислот и витаминов, насыщеннее организма полезными жирами, высокое содержание витаминов группы В, Н, Е, железа, цинка и магния. Благодаря своим многочисленным свойствам растительное молоко способствует нормализации сна, снижению тревожности и даже укреплению ногтей и волос. Однако эксперты предостерегают любителей вегетарианского продукта от чрезмерного его употребления, поскольку ореховые концентраты обладают высоким процентным соотношением жирности, а злаковые - противопоказаны людям с целиакией.