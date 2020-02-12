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Toyota Wildlander на базе RAV4 поступит в продажу в апреле

Японский концерн Toyota озвучил точную дату старта официальных продаж нового кроссовера Wildlander, который был впервые представлен в ноябре 2019 года в Китае. По некоторым данным, машина появится у дилеров марки сразу в четырех разных комплектациях и с двумя двигателями на выбор.
Toyota Wildlander на базе RAV4 поступит в продажу в апреле

Следует отметить, что Toyota Wildlander является своего рода перелицованной версией популярного пятого поколения кроссовера Toyota RAV4, продажи которого уже давно стартовали в России. Впрочем, новинка отличается несколько увеличенными габаритными размерами. Под крышкой капота Toyota Wildlander устанавливается 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л.с., существует также версия с подключаемым гибридом в составе 2,5-литрового «атмосферника» и электродвигателя, совокупная мощность которых составляет 222 л. с. На выбор покупателям будут также представлены версии с передним или полным приводом. А вот трансмиссия в данном случае безальтернативная – бесступенчатый варианор CVT.

В перечень оснащения нового кроссовера входят система кругового обзора, камеры для распознавания дорожных знаков, интеллектуальный круиз-контроль, а также массу других ассистентов для водителя. Предварительный ценник на Toyota Wildlander для китайского рынка составляет 169 900 юаней за базовую версию, что эквивалентно 1,557 миллионам рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:48

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