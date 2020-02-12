Toyota Wildlander на базе RAV4 поступит в продажу в апреле





Следует отметить, что Toyota Wildlander является своего рода перелицованной версией популярного пятого поколения кроссовера Toyota RAV4, продажи которого уже давно стартовали в России. Впрочем, новинка отличается несколько увеличенными габаритными размерами. Под крышкой капота Toyota Wildlander устанавливается 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л.с., существует также версия с подключаемым гибридом в составе 2,5-литрового «атмосферника» и электродвигателя, совокупная мощность которых составляет 222 л. с. На выбор покупателям будут также представлены версии с передним или полным приводом. А вот трансмиссия в данном случае безальтернативная – бесступенчатый варианор CVT.В перечень оснащения нового кроссовера входят система кругового обзора, камеры для распознавания дорожных знаков, интеллектуальный круиз-контроль, а также массу других ассистентов для водителя. Предварительный ценник на Toyota Wildlander для китайского рынка составляет 169 900 юаней за базовую версию, что эквивалентно 1,557 миллионам рублей.