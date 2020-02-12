Toyota Wildlander на базе RAV4 поступит в продажу в апреле
Японский концерн Toyota озвучил точную дату старта официальных продаж нового кроссовера Wildlander, который был впервые представлен в ноябре 2019 года в Китае. По некоторым данным, машина появится у дилеров марки сразу в четырех разных комплектациях и с двумя двигателями на выбор.
Следует отметить, что Toyota Wildlander является своего рода перелицованной версией популярного пятого поколения кроссовера Toyota RAV4, продажи которого уже давно стартовали в России. Впрочем, новинка отличается несколько увеличенными габаритными размерами. Под крышкой капота Toyota Wildlander устанавливается 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л.с., существует также версия с подключаемым гибридом в составе 2,5-литрового «атмосферника» и электродвигателя, совокупная мощность которых составляет 222 л. с. На выбор покупателям будут также представлены версии с передним или полным приводом. А вот трансмиссия в данном случае безальтернативная – бесступенчатый варианор CVT.
В перечень оснащения нового кроссовера входят система кругового обзора, камеры для распознавания дорожных знаков, интеллектуальный круиз-контроль, а также массу других ассистентов для водителя. Предварительный ценник на Toyota Wildlander для китайского рынка составляет 169 900 юаней за базовую версию, что эквивалентно 1,557 миллионам рублей.
Следует отметить, что Toyota Wildlander является своего рода перелицованной версией популярного пятого поколения кроссовера Toyota RAV4, продажи которого уже давно стартовали в России. Впрочем, новинка отличается несколько увеличенными габаритными размерами. Под крышкой капота Toyota Wildlander устанавливается 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л.с., существует также версия с подключаемым гибридом в составе 2,5-литрового «атмосферника» и электродвигателя, совокупная мощность которых составляет 222 л. с. На выбор покупателям будут также представлены версии с передним или полным приводом. А вот трансмиссия в данном случае безальтернативная – бесступенчатый варианор CVT.
В перечень оснащения нового кроссовера входят система кругового обзора, камеры для распознавания дорожных знаков, интеллектуальный круиз-контроль, а также массу других ассистентов для водителя. Предварительный ценник на Toyota Wildlander для китайского рынка составляет 169 900 юаней за базовую версию, что эквивалентно 1,557 миллионам рублей.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:48