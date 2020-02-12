«А Давид не ревнует?»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова нежно поздравила Батрутдинова с днем рождения





Так, Ольга Бузова написала, что Тимур Батрутдинов для нее очень близкий товарищ, и она желает ему настоящего и безграничного счастья. Девушка отметила, готова всегда ему помочь, а для этого Тимуру будет достаточно набрать ее номер телефона.Ответил теледиве и сам Тимур Батрутдинов. Мужчина сказал, что с Ольгой они связаны некой ментальной связью и вместе учатся прощать, а также дружить по-настоящему. Тимур подчеркнул, что их дружеские отношения проверены годами.Стоит отметить, что ранее Ольге Бузовой и Тимуру Батрутдинову приписывали роман, но в итоге это оказалось лишь слухами. После таких откровенных слов Ольги Бузовой пользователи Сети тут же начали писать, что тоже присоединяются к поздравлениям. Многих волновало, а не ревнует ли свою возлюбленную Давид Манукян, но ответа от Ольги Бузовой так и не последовало.