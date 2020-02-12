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«А Давид не ревнует?»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова нежно поздравила Батрутдинова с днем рождения

Ведущая скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Бузова очень трогательно поздравила с днем рождения своего давнего друга Тимура Батрутдинова. Звезда написала ему все то, что желает в личном аккаунте Instagram.

«А Давид не ревнует?»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова нежно поздравила Батрутдинова с днем рождения

Так, Ольга Бузова написала, что Тимур Батрутдинов для нее очень близкий товарищ, и она желает ему настоящего и безграничного счастья. Девушка отметила, готова всегда ему помочь, а для этого Тимуру будет достаточно набрать ее номер телефона.

Ответил теледиве и сам Тимур Батрутдинов. Мужчина сказал, что с Ольгой они связаны некой ментальной связью и вместе учатся прощать, а также дружить по-настоящему. Тимур подчеркнул, что их дружеские отношения проверены годами.


Стоит отметить, что ранее Ольге Бузовой и Тимуру Батрутдинову приписывали роман, но в итоге это оказалось лишь слухами. После таких откровенных слов Ольги Бузовой пользователи Сети тут же начали писать, что тоже присоединяются к поздравлениям. Многих волновало, а не ревнует ли свою возлюбленную Давид Манукян, но ответа от Ольги Бузовой так и не последовало.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:24

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