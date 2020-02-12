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В России выросли цены на автомобили Subaru

Ряд известных компаний повысил стоимость автомобилей 2020 года выпуска. В случае с Subaru такая ценовая политика затронула не только последние модели, но и машины, выпущенные годом ранее.
В России выросли цены на автомобили Subaru

После повышения стоимости Subaru Forester 2020 года из-за роста платежа за утилизацию товара взлетели цены и на автомобильный ряд 2019 года. Такой вывод был сделан исследователями, проведшими мониторинг отечественного рынка. По его результатам было выявлено, что рост стоимости моделей 2019 года составил примерно 10-30 тыс. рублей, хотя цену повышали совсем недавно. В январе уже был зафиксирован скачок ценников на Subaru Forester 2019 года на 20-30 тыс. руб.

Теперь Subaru Forester обойдется в 2 079 000 руб. за базовую комплектацию. Версии Elegance ES LT и Elegance+ ES LT отныне оцениваются в 2 469 900 и 2 579 900 руб. соответственно. Класс Comfort VF, Elagance BT и Premium ES FR в стоимости не поменялись.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 10:27

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