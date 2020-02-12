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В Москве у станции метро нашли младенца

В Москве сотрудники органов правопорядка организовали проверочные мероприятия после обнаружения новорожденного младенца в подземном переходе у станции метро под названием «Парк Победы». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-центр главного управления МВД по столице.
В Москве у станции метро нашли младенца

«В 5 часов 12 минут на пульт дежурного службы 02 поступило сообщение. Гражданин заявил, что в переходе возле одной из станций метро был найден младенец годовалого возраста, завернутый в ткань», - приводит агентство слова своего собеседника. Источник также отметил, что прибывшие по вызову стражи порядка немедленно доставили малыша в ближайшее медицинское учреждение, где врачи займутся проверкой его состояния здоровья. Сейчас правоохранители пытаются выяснить личность родителей брошенного малыша и их предполагаемое местоположение.

Позднее агентство сообщило, что жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Кроме того, изменился и предполагаемый возраст найденного малыша. Теперь сообщается не о годовалом возрасте, а примерно о 2-3 месяцах.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:09

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