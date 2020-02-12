Обновленный кроссовер Geely Icon появился на авторынке Китая





В бренде Geely заявили о начале производства Geely Icon - нового кроссовера с необычным экстерьером, дебют которого состоялся в 2019 году на автовыставке в китайском Гуанчжоу. Примечательными чертами "паркетника" можно назвать строгий и минималистичный форм-фактор кузова, который дополнили современными "двухъярусными" фарами. Интерьер тоже впечатлил автолюбителей своими прямыми линиями и двумя большими экранами: один из низ принял на себя роль приборной панели, а второй является сенсорным дисплеем информационно-развлекательного центра с голосовым управлением.Что касается технической стороны, то Geely Icon может похвастаться 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 177 л. с., который достался ему от Volvo. Силовая установка дополняется 7-ступенчатой РКПП с передним приводом и двумя сцеплениями. Оснащение также включает в себя бесключевой запуск двигателя, парктроник, круиз-контроль, кондиционер и помощник при движении по полосе. Приобрести обновленный кроссовер можно за 914 тыс. рублей исключительно в автосалонах КНР.