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Обновленный кроссовер Geely Icon появился на авторынке Китая

Концепт-кар Geely Icon, представленный в прошлом году, выпустили в виде полноценного "паркетного" внедорожника. Обновленный кроссовер уже появился на авторынке Китая.

В бренде Geely заявили о начале производства Geely Icon - нового кроссовера с необычным экстерьером, дебют которого состоялся в 2019 году на автовыставке в китайском Гуанчжоу. Примечательными чертами "паркетника" можно назвать строгий и минималистичный форм-фактор кузова, который дополнили современными "двухъярусными" фарами. Интерьер тоже впечатлил автолюбителей своими прямыми линиями и двумя большими экранами: один из низ принял на себя роль приборной панели, а второй является сенсорным дисплеем информационно-развлекательного центра с голосовым управлением.

Что касается технической стороны, то Geely Icon может похвастаться 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 177 л. с., который достался ему от Volvo. Силовая установка дополняется 7-ступенчатой РКПП с передним приводом и двумя сцеплениями. Оснащение также включает в себя бесключевой запуск двигателя, парктроник, круиз-контроль, кондиционер и помощник при движении по полосе. Приобрести обновленный кроссовер можно за 914 тыс. рублей исключительно в автосалонах КНР.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:13

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