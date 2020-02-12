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Samsung представила новые долгоиграющие наушники Galaxy Buds+

Вместе с презентацией новых флагманских смартфонов линейки Galaxy S20 южнокорейский техногигант Samsung, как и ожидалось, представил новое поколение своих фирменных беспроводных наушников Galaxy Buds+. Впрочем, об этом устройстве было немало информации еще до его презентации.
Samsung представила новые долгоиграющие наушники Galaxy Buds+

Новинка практически не изменилась внешне. Разочарованием для многих поклонников марки стал тот факт, что в Galaxy Buds+ так и не появилась долгожданная функция активного шумоподавления. Зато теперь в них установлено сразу по два излучателя на каждый отдельный наушник, а также рекордно увеличилась автономность. Как заявляет производитель, сами Galaxy Buds+ способны беспрерывно воспроизводить музыку в течение 11 часов, а благодаря кейсу со встроенным аккумулятором, время работы увеличивается еще на 22 часа. Иными словами, Galaxy Buds+ получились весьма долгоиграющими.

Проще говоря, теперь новые TWS-наушники от Samsung обеспечивают рекордную автономность при значительно более качественном звучании, чем все предшествующие модели. Отдельным пунктом разработчик отмечает наличие доработанного программного обеспечения для использования Galaxy Buds+ с устройствами, работающими на базе iOS.

В продажу новые наушники поступят уже 14 февраля по цене от 149 долларов США. На российском рынке новинка будет доступна с официальным ценником 10 990 рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:54

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