Кардиолог из Египта Джамал Шаабан перечислил различия между симптомами сердечного приступа у мужчин и женщин





Согласно утверждениям Джамала Шаабана, очень важно знать, чем отличаются симптомы инфаркта миокарда у мужчин и женщин, поскольку от этого зависит жизнь человека. Для представителей сильной половины среди симптомов можно выделить приступы неожиданных болей в области сердца, отличающиеся цикличностью, периодичностью, одышка, ощущение дискомфорта, тошнота и рвота, тяжелая изжога, которая похожа на обострение рефлюкса, остро выявленный дефицит воздуха. У женщин признаки не так сильно выражаются и, вероятно, могут ограничится парой знаков, среди которых врач выделяет тошноту и боли в нижней челюсти. Поэтому он рассказал о мерах предотвращения сердечного приступа.Так, специалист рекомендует поддерживать здоровый вес, каждый день заниматься физической активностью, наблюдать за уровнем холестерина и АД, отказаться от вредных привычек, среди которых курение. Также врач советует обратить внимание на борьбу со стрессом и предложил использовать для этого медитацию либо прослушивание понравившихся композиций. Пение в течение дня помогает укрепить сердечную мышцу и отлично влияет на общее самочувствие, а в качестве дополнительного плюса также можно отметить хорошее настроение.