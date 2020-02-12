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Кардиолог из Египта Джамал Шаабан перечислил различия между симптомами сердечного приступа у мужчин и женщин

Кардиолог из Египта Джамал Шаабан рассказал о различиях в симптомах сердечного приступа у мужчин и женщин. Их необходимо знать каждому, чтобы в кризисной ситуации оказать необходимую помощь.

Согласно утверждениям Джамала Шаабана, очень важно знать, чем отличаются симптомы инфаркта миокарда у мужчин и женщин, поскольку от этого зависит жизнь человека. Для представителей сильной половины среди симптомов можно выделить приступы неожиданных болей в области сердца, отличающиеся цикличностью, периодичностью, одышка, ощущение дискомфорта, тошнота и рвота, тяжелая изжога, которая похожа на обострение рефлюкса, остро выявленный дефицит воздуха. У женщин признаки не так сильно выражаются и, вероятно, могут ограничится парой знаков, среди которых врач выделяет тошноту и боли в нижней челюсти. Поэтому он рассказал о мерах предотвращения сердечного приступа.

Так, специалист рекомендует поддерживать здоровый вес, каждый день заниматься физической активностью, наблюдать за уровнем холестерина и АД, отказаться от вредных привычек, среди которых курение. Также врач советует обратить внимание на борьбу со стрессом и предложил использовать для этого медитацию либо прослушивание понравившихся композиций. Пение в течение дня помогает укрепить сердечную мышцу и отлично влияет на общее самочувствие, а в качестве дополнительного плюса также можно отметить хорошее настроение.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:06

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