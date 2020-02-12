Виталий Милонов выступил за запрет празднования Дня святого Валентина в школах
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за запрет празднования Дня святого Валентина в отечественных школах. Политик уже обсудил эту инициативу с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
Виталий Милонов в очередной раз удивил общественность спорным предложением, которое теперь касалось запрета Дня всех влюбленных в общеобразовательных учреждениях. По мнению депутата, этот праздник "искажает" представление подростков об интимных отношениях. Более того, День святого Валентина якобы отображает искренние чувства с той же точностью, с которой "американские фильмы 1950-х годов отображали жизнь в СССР".
Российский политик утверждает, что празднование 14 февраля имеет "пластиковую и потребительскую сущность" и тем самым наносит вред молодому поколению, передает "ПолитЭксперт". Стоит отметить, что инициатива Милонова не отличается рекомендательным характером и является всего лишь проектом отмены праздника, который ранее не присутствовал в культуре РФ. Заявления члена комитета ГД по международным делам часто вызывают общественный резонанс, ведь недавно государственный деятель предложил запретить привозить в Россию посылки из КНР, которые, предположительно, "заражены коронавирусом".
Виталий Милонов в очередной раз удивил общественность спорным предложением, которое теперь касалось запрета Дня всех влюбленных в общеобразовательных учреждениях. По мнению депутата, этот праздник "искажает" представление подростков об интимных отношениях. Более того, День святого Валентина якобы отображает искренние чувства с той же точностью, с которой "американские фильмы 1950-х годов отображали жизнь в СССР".
Российский политик утверждает, что празднование 14 февраля имеет "пластиковую и потребительскую сущность" и тем самым наносит вред молодому поколению, передает "ПолитЭксперт". Стоит отметить, что инициатива Милонова не отличается рекомендательным характером и является всего лишь проектом отмены праздника, который ранее не присутствовал в культуре РФ. Заявления члена комитета ГД по международным делам часто вызывают общественный резонанс, ведь недавно государственный деятель предложил запретить привозить в Россию посылки из КНР, которые, предположительно, "заражены коронавирусом".
Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:47