АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Уникальный иммунитет летучих мышей делает их идеальными переносчиками смертельных…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Виталий Милонов выступил за запрет празднования Дня святого Валентина в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за запрет празднования Дня святого Валентина в отечественных школах. Политик уже обсудил эту инициативу с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Виталий Милонов в очередной раз удивил общественность спорным предложением, которое теперь касалось запрета Дня всех влюбленных в общеобразовательных учреждениях. По мнению депутата, этот праздник "искажает" представление подростков об интимных отношениях. Более того, День святого Валентина якобы отображает искренние чувства с той же точностью, с которой "американские фильмы 1950-х годов отображали жизнь в СССР".

Российский политик утверждает, что празднование 14 февраля имеет "пластиковую и потребительскую сущность" и тем самым наносит вред молодому поколению, передает "ПолитЭксперт". Стоит отметить, что инициатива Милонова не отличается рекомендательным характером и является всего лишь проектом отмены праздника, который ранее не присутствовал в культуре РФ. Заявления члена комитета ГД по международным делам часто вызывают общественный резонанс, ведь недавно государственный деятель предложил запретить привозить в Россию посылки из КНР, которые, предположительно, "заражены коронавирусом".

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung представила новые долгоиграющие наушники Galaxy…
Виталий Милонов выступил за запрет празднования Дня святого Валентина в…
Дочь Анастасии Волочковой в очередной раз провела вечер в компании…
"Новый формат — реконструкция событий": Ксения Собчак ответила на критику своей программы…
Анну Семенович госпитализировали после неудачного…
«Он делает все и сразу»: Сотрудник SpaceX рассказал о работе на Илона…
«Что же теперь каждую дурочку сажать?»: Ольга Скабеева и Евгений Попов вступились за Алену…
«Солдаты маршируют»: Максим Галкин показал, как Алла Пугачева с детьми встречает его…
Врач назвал храп симптомом опасных…
Ученые: Уникальный иммунитет летучих мышей делает их идеальными переносчиками смертельных…
Бывшая супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова через два года после развода выбросила его…
Флористы рассказали, как надолго сохранить букет цветов…
Российский опыт борьбы с гололедом признали…
«Спартак» поможет семье скончавшегося Валерия…
У возлюбленной Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой и Кейт Миддлтон совпадают вкусы в выборе…
Подмосковные врачи рассказали, как побороть «синдром…
Яна Рудковская пожаловалась на предложенное ей меню японскими…
Диетологи назвали 7 продуктов с коллагеном, сохраняющих…
Дочь Майкла Джексона пришла на афтерпати премии “Оскар” с небритыми…
Платформа TikTok и РОЦИТ собираются обучить юзеров основам безопасности в…
Анджелина Джоли планирует взять под опеку еще одного…
Медики: Мобильные приложения для поиска рака являются…
В честь 47-летия звезды сериала “Ольга” Яны Трояновой названы интересные факты из ее…
Отмечается праздник Трех Святых: Что нельзя делать в этот…
Ирина Пегова в эффектном платье снялась в клипе Леонида…
Автоэксперты назвали способы устранения запотевания стекол в салоне…
Microsoft выпустила обновление для приложений Word, Excel и PowerPoint на…
Рита Дакота назвала причину решения сделать липосакцию после…
Просмотреть все новости