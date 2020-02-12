«Он делает все и сразу»: Сотрудник SpaceX рассказал о работе на Илона Маска





Как утверждает астронавт, Илон Маск привык любое важное решение оценивать сквозь призму того, насколько оно способно приблизить саму компанию к основанию реальной и полноценной колонии на поверхности Марса. В то же самое время бизнесмен всегда ставит перед своими сотрудниками довольно жесткие сроки. «Мы пытаемся соответствовать его требованиям, однако это выходит далеко не всегда», - отметил Рейсман. Кроме того, собеседник Джо Рогана добавил, что считает Маска самым целеустремленным и работоспособным человеком из всех, с которыми ему доводилось встречаться. По его словам, общаясь с миллиардером, он всякий раз вынужден чувствовать себя немного глупым, поскольку его «босс» настолько продуктивен, что успевает принимать непосредственное участие в реализации сразу нескольких масштабных проектов. «Мне приходилось видеть, как он все это делает, и до сих пор не могу понять. Я почти выгорел в одном проекте, а он делает все и сразу», - рассказал Рейсман.Но самое невероятное в Илоне Маске, считает Гаррет Рейсман, заключается в «широте его знаний». «Мне известно очень много умных людей, но все они разбираются лишь в своей области. При этом Маск наравне общается и с инженерами, и с программистами, и с финансовым руководством компании», - заявил он.