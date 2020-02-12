Ученые: Уникальный иммунитет летучих мышей делает их идеальными переносчиками смертельных вирусов





Согласно данным, полученным учеными в результате нового исследования, способность летучих мышей передавать людям опасные вирусы связана с тем, что эти животные являются идеальным инкубатором для них. Все дело в исключительно эффективной и устойчивой иммунной системе, которая, по-видимому, обучает вирусные штаммы, побуждая их адаптироваться и развиваться, становясь настолько здоровыми и заразными, насколько это возможно. Это неприятный побочный эффект возник от того, что фактически наделяет летучих мышей потрясающим механизмом выживания. Для них самих это не проблема, но для других видов это становится смертельной угрозой - потому что, когда вирусам удается перейти от летучих мышей к другим видам животных, включая людей, иммунные ответы реципиентов не способны противостоять этим настроенным, эффективным и легко передаваемым патогенным микроорганизмам.«Проблема в том, что летучие мыши обладают уникальным иммунитетом, когда речь идет о заражении вирусами. Зараженная особь может даже не проявлять никаких признаков болезни. Именно по этой причине большинство смертельных для человека вирусов, вызвавших и продолжающих вызывать смертельные эпидемии, происходят именно от летучих мышей», - утверждает автор исследования Майк Бутс из UC Berkeley.