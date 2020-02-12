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Врач назвал храп симптомом опасных заболеваний

Синдром обструктивного апноэ или попросту храп – это постоянное нарушение дыхания во время сна. Его диагностика не составит труда, если воспринимать храп не как досаждающий звук, а как симптом, уверен врач Алексей Кошелев.
Врач назвал храп симптомом опасных заболеваний

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев отмечает, что сам храп не представляет опасности, но он может быть первым симптомом более тяжелых болезней. Люди, которые храпят по ночам, часто испытывают задержку дыхания во время сна, которая может длиться до 10 секунд и причинять вред организму. В этот момент человек получает меньше кислорода. Если это частое явление, то начинает страдать сердечно-сосудистая система. Также у взрослых людей задержка ночного дыхания может нарушить сон и сказаться на всем следующем дне, потому что в эти моменты мозг начинает просыпаться, чтобы снова запустить дыхательный процесс. Следствием этого является нарушение сна, последующая усталость и головная боль.

Детям апноэ наносит еще больший вред, чем взрослым. В момент, когда ребенок перестает дышать, он не получает кислород, следовательно организм не растет. Мозг и мышцы – это основные потребители кислорода. Ребенок может просыпаться по утрам беспокойным и с отсутствием аппетита.

Кошелев рекомендует обращаться в больницу всем людям, которые заметили у себя похожие симптомы. Данное заболевание хорошо поддается коррекции.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 09:14

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