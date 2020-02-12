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Российский опыт борьбы с гололедом признали уникальным

В России применяют уникальную в своем роде методику борьбы с гололедом, главным отличием которой является индивидуальный подход к каждому отдельному случаю. Об этом сообщают представители профильной ассоциации.
Российский опыт борьбы с гололедом признали уникальным

Как утверждают эксперты, для каждого города страны проводится отдельных анализ условий инфраструктуры и особенностей климата с учетом текущей экологической ситуации, в том числе уровня засоления почв. На базе этого анализа для города создают уникальный рецепт антигололедных реагентов. «Речь идет о составе, из которого и должны состоять средства от гололеда, чтобы они не просто были эффективными при соответствующих температурах, но и как можно меньше влияли на окружающую среду. В состав могут входить семь различных видов соли, которые способны дополнять друг друга для повышения эффективности», - рассказали эксперты.

Утверждается, что применяемый в России опыт борьбы с гололедом на данный момент является уникальным. «Настолько индивидуального подхода к выбору противогололедных средств сейчас нет нигде в мире», - добавили в ассоциации.

Кроме того, отмечается, что эксперты пользуются специальной экономической моделью, которая помогает им понять, в какую именно сумму городскому бюджету обойдется использование тех или иных материалов для борьбы с обледенением улиц и дорог.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:34

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