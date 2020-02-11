Microsoft выпустила обновление для приложений Word, Excel и PowerPoint на iOS





Пользователи гаджетов от Apple получили возможность опробовать новую версию офисных программ от Microsoft. Текстовые и числовые редакторы Word, Excel и PowerPoint вышли в релизе 2.34, но полного описания производитель софта не представил. Из опубликованного релиза известно, все озвученные продукты для ОС iOS теперь стали проще и удобнее, а их быстродействие улучшилось. Вероятно, речь идёт об изменениях общего характера и исправлении ошибок. Частично изменился и интерфейс программ Word и PowerPoint. Лишь про Excel в американском офисе сообщили конкретные детали. Теперь пользователь может оперативно влиять на изменения в документе и отвечать на сообщения прямо из электронной почты, не открывая приложения.Также сообщается о добавлении функции XLOOKUP. Она расширяет возможности документа, ускоряя механизм поиска. Теперь пользователь может более оперативно искать данные во всём документе, а кроме того, ему доступен поиск по выбранному диапазону ячеек.