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Звезда «Дом-2» Саша Шева: «Мы с Шароваровым встретились, выпили, поплакали и поняли, что не можем друг без друга»

Саша Шева и Витя Шароваров вновь вместе. Экс-участница «Дом-2» раскрыла все детали их триумфального примирения.

Звезда «Дом-2» Саша Шева: «Мы с Шароваровым встретились, выпили, поплакали и поняли, что не можем друг без друга»

В прошлом году в августе Саша Шева рассталась с Витей Шароваровым. На тот момент девушка была беременна, но в итоге сделала аборт. Позже она рассказала, что поступила так из-за медицинских показаний. Однако долгое время у Саши была сильная депрессия.

Сегодня же Саша Шева смогла удивить своих подписчиков, так как она выложила в личном аккаунте Instagram в stories новые снимки с Витей Шароваровым. Также в публикации она разъяснила, что случилось.

Девушка рассказала, что хотела пройти обучение на персонального тренера. За помощью она обратилась к Вите, но он подумал, что это намек какой-то. В итоге позвал Сашу к себе на работу и уже там пообщавшись они пришли к примирению. По словам Шевы, у них опять вспыхнули чувства.

Девушка отметила, что по сути она пошла первая на этот шаг. Саша Шева подчеркнула, что прошлое она оставила в прошлом и сейчас целиком доверяет своему избраннику.


Помимо этого, Саша Шева рассказала, что на данный момент ее смущает работа Вити Шароварова, ведь он трудится в стриптиз-клубе. Однако она уверена, что они смогут справиться, тем более, что у молодого человека появилась и вторая работа в сфере недвижимости.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:07

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