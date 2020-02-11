Звезда «Дом-2» Саша Шева: «Мы с Шароваровым встретились, выпили, поплакали и поняли, что не можем друг без друга»





В прошлом году в августе Саша Шева рассталась с Витей Шароваровым. На тот момент девушка была беременна, но в итоге сделала аборт. Позже она рассказала, что поступила так из-за медицинских показаний. Однако долгое время у Саши была сильная депрессия.Сегодня же Саша Шева смогла удивить своих подписчиков, так как она выложила в личном аккаунте Instagram в stories новые снимки с Витей Шароваровым. Также в публикации она разъяснила, что случилось.Девушка рассказала, что хотела пройти обучение на персонального тренера. За помощью она обратилась к Вите, но он подумал, что это намек какой-то. В итоге позвал Сашу к себе на работу и уже там пообщавшись они пришли к примирению. По словам Шевы, у них опять вспыхнули чувства.Девушка отметила, что по сути она пошла первая на этот шаг. Саша Шева подчеркнула, что прошлое она оставила в прошлом и сейчас целиком доверяет своему избраннику.Помимо этого, Саша Шева рассказала, что на данный момент ее смущает работа Вити Шароварова, ведь он трудится в стриптиз-клубе. Однако она уверена, что они смогут справиться, тем более, что у молодого человека появилась и вторая работа в сфере недвижимости.